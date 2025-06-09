川普稱馬斯克「可憐的傢伙」拒再聯繫　網友譏「切八段了嗎？」

美國總統川普與馬斯克關係急凍，近日更在受訪時公開稱馬斯克為「可憐的傢伙」，並表明「這段時間不打算跟他說話」。PTT網友見狀議論紛紛，有人驚呼「半夜還說要和解，怎麼早上就翻臉」，也有人直言「這根本是國小生吵架劇情」，一片「不跟你好了」、「切八段」留言刷爆討論區。

根據媒體報導，外界原本傳出川普與馬斯克將於6日通話，但白宮隨即否認。川普同日接受CNN簡訪時明確表示，最近根本沒想過馬斯克，稱對方是個「遇到一些問題的可憐傢伙」，儘管不打算說話，還是會祝他一切安好。報導指出，川普在訪談中語氣平淡，似乎並不在意兩人決裂的後果。

實際上，馬斯克原為川普選戰幕僚及重要金主，並在川普當選後擔任「政府效率部」（DOGE）主管。然而，雙方在「大而美法案」意見不合後決裂，馬斯克於5月28日正式請辭，並在社群上批評川普忘恩負義；川普則反擊他「越來越沒用」，並請他離開政府團隊。

一名網友在PTT發文表示：「真假拉！半夜才說和解，早上就變這樣」，還懷疑是否是因為馬斯克提到川普曾涉入爭議地點「酪梨島」，才引發川普情緒反彈。該文引爆留言串，鄉民留言風向一面倒，大酸川普行徑稚氣十足。

不少網友嘲諷川普「情緒化」、「幼稚」，笑稱這是「青春期少女的反應」、「川普心裡住著一個小女孩」、「這齣劇情太好看，拜託多演幾季」、「大型分手擂台」、「愛會消失嗎」，更有網友改編台詞：「哼！不跟你說話了！」、「切八段、切九段都行」，形容兩人從「兄弟情深」走到如今「連話都不講」的局面。

也有網友持續分析這波政商翻臉對市場的影響，點名SpaceX與特斯拉未來是否會成為川普打擊的對象，有人認為「馬斯克已失去白宮靠山」，也有人反駁「川普搞不倒馬斯克」，認為馬仍有龐大民間資源與國際影響力。

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