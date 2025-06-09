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川普斷捨離特斯拉？網笑：前男友的禮物不要了 憂影響政策走向

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

隨著川普馬斯克公開決裂，白宮官員爆料川普可能會「處理掉」自己的紅色特斯拉，引發PTT網友一片譁然。有網友戲稱「前男友送的車車我不要了！」，也有人關心是否影響美國對特斯拉的政策與補助，甚至有鄉民半開玩笑說「下週川寶會改開比亞迪了」。

根據媒體報導，白宮官員透露，川普正考慮轉讓自己稍早購入的紅色Tesla Model X，該車為他以示支持馬斯克而購，目前仍停放在白宮停車場。但隨著川普因電動車補助政策與馬斯克交惡，兩人從政治盟友變成互嗆對手，川普怒批馬斯克忘恩負義，馬斯克則在X平台回擊「沒我你早就選不上了」，劍拔弩張氣氛升溫。

一名網友在PTT發文，他以幽默語氣開頭：「川普不要馬斯克送的特斯拉沒關係，但應該不會不要美國的特斯拉吧？」他質疑，是否會真的終止電動車補助或合約？甚至擔心「特斯拉股價應該還有救吧？」表達對後續市場走向的關注，也引出大量網友留言回應。

不少鄉民將事件當成感情八點檔來看，紛紛留言「分手了還留前男友的東西嗎？」、「習大大送BYD才是真愛」、「川馬分手擂台開打啦」。還有人猜測「下週川寶直接改開比亞迪，畫面會很神」、「會不會拍影片氣死一龍馬」，更有網友自製劇本：「前腳退特斯拉，後腳開直播開車震」。

另一派網友則把焦點放在市場操作與股價走勢上，有人指出「特斯拉股價先行指標意義強」、「跌到200就能進場」、「等著撿便宜」，也有人分析「6月只是炒消息，真正關鍵在明年自駕車規模化落地」。有網友更直言「特斯拉沒裝光達上不了路，robotaxi沒過就玩完了」。

不乏鄉民嘲諷川普行徑過於幼稚，「美國總統演分手戲碼也太丟臉」、「塑料兄弟情破裂」、「世界強權總統竟然在演偶像劇」。還有人笑稱：「這兩個人根本大學生分手劇本」，並預測「再過幾週又會和好，等著看戲就對了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

馬斯克 美國 特斯拉 川普 X PTT

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