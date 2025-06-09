快訊

演員「黑支」又出事！開報廢賓士車還嗆警侵犯人權 被開3罰單

以色列找到遺體 確認哈瑪斯領袖遭擊斃

川習破冰互邀訪問！他嘲川普「認慫」：趁低買進陸港股

聯合新聞網／ 綜合報導
2019年，時任美國總統的川普（左）與中國國家主席習近平（右）在大阪G20峰會進行場邊會晤。路透
2019年，時任美國總統的川普（左）與中國國家主席習近平（右）在大阪G20峰會進行場邊會晤。路透

美國總統川普與中共主席習近平時隔五個月通上電話，並互相發出國是訪問邀請，PTT網友熱議這場「川習破冰」背後的真實焦點。有網友直指「習帝扣住稀土，今年夏天，美國汽車業就動不了，川普焦慮到睡不著，只好打電話認慫」，更諷刺美國想擺脫中國依賴卻「找不到第二供應國」。他最後呼籲「趁低買進陸港股ETF」，看準中美談判拉鋸帶來的投資機會。

根據媒體報導，川普6日與習近平進行90分鐘通話，形容雙方對話順利，將展開部長級談判並互邀訪問。然而陸媒強調，這是「應約通話」，暗示主動方是川普，且特別強調習近平在對話中提及「反台獨」立場，與美方完全不提地緣政治的說法形成強烈對比。外界分析，川普主動出擊的背後，是急於突破中國稀土與製藥原料出口的限制，兩項資源都是美國高度依賴、但短期難以替代的供應命脈。

此篇在PTT引發熱議，不少網友直言美國如今「沒有卡可打」，有人笑稱「TACO no car囉 哭哭」、「急了」、「三普完全被抓死死」，更有人比喻「美國世界霸權，被川皇搞成小丑」，諷刺川普自陷談判困境卻依然高調發言。

部分網友則細數中國籌碼優勢，指出稀土在軍事與電動車等領域用途廣泛，美國企業甚至因供應中斷延宕建廠。也有留言提醒「中國還有阿莫西林原料」、「美國就一間藥廠能做」，暗示中國手上的牌不只一張。有網友總結：「美國鎖人家晶片，中國鎖人家稀土，謝謝美國爸爸教學範例」，諷刺這場制裁與反制的「教科書對決」。

此外，對於美國嘗試以乙烷作為談判籌碼，網友多半不買帳。有人認為「你乙烷不賣只能堆著」、「氣體儲存風險高，還不如賣掉賺錢」，甚至有人形容這策略是「損敵50自傷100」。還有人直言「這根本沒卡，中方根本沒痛」，看好北京持續強硬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

習近平 美國 稀土 川習 川普 北京 TACO PTT

延伸閱讀

中華電信憑證被撤！轉帳、買股恐受影響 黃敬平：7成用戶麻煩了

小摩喊台積電目標價1,275元 維持「優於大盤」評等

美中關係出現緩和 台股三引擎催動攻勢 帶大盤衝22,000點

全球動蕩加劇…錢放哪最安全？億級大戶公開「保命資產配置」

相關新聞

川普不想跟馬斯克說話！他憂「特斯拉股價守不住」 網酸：情侶吵架

美國總統川普日前接受CNN訪問時聲稱「根本沒在想馬斯克」，並表示近期內不打算與這位科技鉅子對話。此言一出，PTT網友熱烈討論，有人戲稱這是「情侶吵架冷戰模式」，也有人驚呼「川普傲嬌上線」、「又是切八段劇本」。原始發文者也揶揄此事宛如八點檔連載，並關心馬斯克主導的特斯拉股價是否能守住漲幅，引來大量鄉民共鳴留言。

川習破冰互邀訪問！他嘲川普「認慫」：趁低買進陸港股

美國總統川普與中共主席習近平時隔五個月通上電話，並互相發出國是訪問邀請，PTT網友熱議這場「川習破冰」背後的真實焦點。有網友直指「習帝扣住稀土，今年夏天，美國汽車業就動不了，川普焦慮到睡不著，只好打電話認慫」，更諷刺美國想擺脫中國依賴卻「找不到第二供應國」。他最後呼籲「趁低買進陸港股ETF」，看準中美談判拉鋸帶來的投資機會。

全球動蕩加劇…錢放哪最安全？億級大戶公開「保命資產配置」

當全球景氣、關稅、利率等多方面都充滿變數時，資金流向自然會加速，或悄無聲息的轉往人們認為相對安全、舒適的金融商品。因此，即使仍有部分...

特斯拉暴跌後反彈4％…但川普、馬斯克仍劍拔弩張！市場多空激辯

電動車巨頭特斯拉（Tesla）股價在6日一度重挫14%，市值蒸發高達1520億美元，不過隔日股價迅速回彈4%。外媒報導指出，導火線為馬斯克與前盟友、美國總統川普就關稅與法案問題公開翻臉。雖然有傳聞兩人

老謝開金口「馬斯克撕破臉川普」 股民嗨爆：訊號來了…特斯拉今晚All in

電動車巨頭馬斯克與美國總統川普近期公開決裂，互嗆不斷，甚至波及政治圈與電動車產業。財訊社長謝金河在臉書發文評論，將兩人權力角力比擬為清朝康熙遺詔的宮廷鬥爭，認為馬斯克恐因挑釁川普而賠上整個事業。然而這

川普「排毒經濟學」奏效？吳嘉隆：油價下跌壓通膨…美股、台積電都有行情

吳嘉隆指出，川普壓低油價有助於通膨回落，並連帶帶動航運、航空、物流等產業受惠；而台積電未來在AI革命浪潮中仍具備高度成長潛力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。