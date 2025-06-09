川習破冰互邀訪問！他嘲川普「認慫」：趁低買進陸港股

美國總統川普與中共主席習近平時隔五個月通上電話，並互相發出國是訪問邀請，PTT網友熱議這場「川習破冰」背後的真實焦點。有網友直指「習帝扣住稀土，今年夏天，美國汽車業就動不了，川普焦慮到睡不著，只好打電話認慫」，更諷刺美國想擺脫中國依賴卻「找不到第二供應國」。他最後呼籲「趁低買進陸港股ETF」，看準中美談判拉鋸帶來的投資機會。

根據媒體報導，川普6日與習近平進行90分鐘通話，形容雙方對話順利，將展開部長級談判並互邀訪問。然而陸媒強調，這是「應約通話」，暗示主動方是川普，且特別強調習近平在對話中提及「反台獨」立場，與美方完全不提地緣政治的說法形成強烈對比。外界分析，川普主動出擊的背後，是急於突破中國稀土與製藥原料出口的限制，兩項資源都是美國高度依賴、但短期難以替代的供應命脈。

此篇在PTT引發熱議，不少網友直言美國如今「沒有卡可打」，有人笑稱「TACO no car囉 哭哭」、「急了」、「三普完全被抓死死」，更有人比喻「美國世界霸權，被川皇搞成小丑」，諷刺川普自陷談判困境卻依然高調發言。

部分網友則細數中國籌碼優勢，指出稀土在軍事與電動車等領域用途廣泛，美國企業甚至因供應中斷延宕建廠。也有留言提醒「中國還有阿莫西林原料」、「美國就一間藥廠能做」，暗示中國手上的牌不只一張。有網友總結：「美國鎖人家晶片，中國鎖人家稀土，謝謝美國爸爸教學範例」，諷刺這場制裁與反制的「教科書對決」。

此外，對於美國嘗試以乙烷作為談判籌碼，網友多半不買帳。有人認為「你乙烷不賣只能堆著」、「氣體儲存風險高，還不如賣掉賺錢」，甚至有人形容這策略是「損敵50自傷100」。還有人直言「這根本沒卡，中方根本沒痛」，看好北京持續強硬。

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