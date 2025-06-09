川普不想跟馬斯克說話！他憂「特斯拉股價守不住」 網酸：情侶吵架

美國總統川普日前接受CNN訪問時聲稱「根本沒在想馬斯克」，並表示近期內不打算與這位科技鉅子對話。此言一出，PTT網友熱烈討論，有人戲稱這是「情侶吵架冷戰模式」，也有人驚呼「川普傲嬌上線」、「又是切八段劇本」。原始發文者也揶揄此事宛如八點檔連載，並關心馬斯克主導的特斯拉股價是否能守住漲幅，引來大量鄉民共鳴留言。

根據CNN報導，川普與馬斯克的關係近期急遽惡化，兩人在社群媒體上公開互嗆。川普不滿馬斯克批評其大規模減稅政策，稱對其「非常失望」；馬斯克則回擊「沒有我你根本選不上」。川普受訪時再次強調自己無意與馬斯克對話，還稱對方「有點問題」，但也不忘附上一句「祝他好運」。

對此，有網友在PTT以戲謔語氣說道，「這部戲又繼續連載下去，川寶說我根本不想他也不想跟他說話！」並緊接著點出：「特特剛漲的5%，會不會又守不住了呢？」暗示市場對這場口水戰可能出現反應，並將其比喻成投資人關注的「政商八卦大戲」。

其他網友也紛紛留言加入戰局，許多人以「切八段」、「冷戰」、「情侶吵架」等詞彙來形容這場川馬之爭。有網友直呼「TACO川：現在滿腦子都是習大大，沒空理馬」，也有人笑稱「78歲美國老男人吵架還稱讚異國男人很硬」，把焦點轉向川普對習近平的頻繁示好，形同「移情別戀」。

不少鄉民直接點名川普傲嬌行為滿點，「我才不想跟你講話！！哼！」「這是BL劇本」、「川普根本少女心大爆發」，更有人腦補「桌子中間畫一條線」、「坐不同便當桌」，將總統與首富的爭執化作學生級情緒風暴。也有留言指出「這麼撕破臉，還不是靠SpaceX航太技術」、「分明嘴巴硬，心裡還是愛的」。

也有一派網友理性分析馬斯克之所以反擊，是因為川普新政策取消電動車減稅補助，對特斯拉造成直接衝擊。有留言表示：「20多萬減稅被取消，馬當然要炸了啊」、「抓狂也不奇怪，這是踩到他痛點了」。

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