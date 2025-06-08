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全球動蕩加劇…錢放哪最安全？億級大戶公開「保命資產配置」

商業周刊／ 撰文者：老馬（大咖投資日記）
台股示意圖。聯合報系資料照／許正宏攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／許正宏攝影

摘要

全球資金流向穩健配置已成趨勢，股票比重應降至5成以下，避險資產配置1成以上，債券資產超過2成，現金達2成並分散幣別。股票則應分散配置並設停利點，以提升應變能力並降低波動風險。

當全球景氣、關稅、利率等多方面都充滿變數時，資金流向自然會加速，或悄無聲息的轉往人們認為相對安全、舒適的金融商品。因此，即使仍有部分投機資金流入鎖定熱門題材、主題類股，或是已經跌深的高風險資產，仍難掩主要資金轉向穩健佈局的趨勢。

基於近期觀察，我建議以下5個投資調整方向：

1.股票或基金（含ETF）比重應降至5成以下

凡與股票或基金（不論主動或被動）相關的投資商品，建議總比重控制在50%以下。長期定期定額則不在此限。主要目的在於保留彈性與應變空間，以因應高不確定性下可能出現的突發情況。

2.避險性資產至少配置1成

建議持有如期貨、黃金、實體資產、能源、礦產、原物料等具稀缺性的商品。這類資產在特殊情境下，具備較強的保值特性。

3.債券資產配置應超過2成

建議分散布局至成熟國家的公債、公司債，或新興市場債券。持有幣別的選擇尤為重要，匯率波動風險也應納入評估。

4.現金部位應達2成以上，並減持美元

可考慮歐元、日圓、人民幣、英鎊、澳幣等非美元貨幣資產。重點在於資金能迅速變現、靈活運用，而非過度集中於美元資產。

5.股票配置仍應分散，以降低風險

應設立停利點，並平均分配至科技、傳統績優股或具穩定配息的公司。景氣循環與產業波動常伴隨風險與機會，透過產業族群的再分類，有助於有效降低資產波動帶來的影響。

最後再次強調，預先做好「萬一」的準備，才是理財中的明智之舉。當市場遇上突發變化，難免遭受波及，而我們真正要思考的是，如何在追求資產成長與保值的同時，避免面臨大幅貶值的風險。尤其在當前許多股市仍位於相對高點的情況下，更需提高警覺、審慎應對。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文全球動蕩加劇，錢放哪最安全？投資大戶的「保命資產配置」公開

延伸閱讀

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

股票 投資人 債券

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