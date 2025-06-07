特斯拉暴跌後反彈4％…但川普、馬斯克仍劍拔弩張！市場多空激辯

電動車巨頭特斯拉（Tesla）股價在6日一度重挫14%，市值蒸發高達1520億美元，不過隔日股價迅速回彈4%。外媒報導指出，導火線為馬斯克與前盟友、美國總統川普就關稅與法案問題公開翻臉。雖然有傳聞兩人可能恢復溝通，但川普受訪時直言「我甚至沒想過伊隆」，更批評馬斯克「有問題」，雙方是否能「休兵」仍未明朗。

白宮強調目前並未安排兩人談話，馬斯克則在社群媒體X表示「對緩和關係持開放態度」，似乎試圖釋出善意。市場觀察人士指出，若雙方能收斂爭議，對特斯拉而言仍是一大利多。不過，即便反彈，特斯拉年初至今股價仍下跌近三成。

特斯拉暴跌14%後反彈4%，馬斯克與川普仍未和解，網友看法兩極。看多派認為低點就是機會，有人直言「金河都開示了 不上車呆子嗎」、「特斯拉股價低點就是買點，逢低買進就對了」、「先買先贏，股價一定會回去的」、「撿鑽石」、「有撿真爽」、「已撿」。但看空派提醒這只是反彈，「呆子才上車」、「跌14%回4%明顯就是散戶接刀，保證滿手血」、「空回220在從220買上來 爽」、「下禮拜彈起來我就繼續空特斯拉」、「特斯拉必須『賣在消息實現』」、「機構一直在跑路」。

網友也關注特斯拉估值過高，「tsla 100多倍不算什麼」、「美股一大堆公司都超過100倍」、「PLTR PE 555倍」、「台股本益比幾十就被嫌高，美股真爽」。對馬斯克的不滿聲也浮現，「做他股東好累」、「馬雲咧？想多了，老馬哪個國家都列隊歡迎」、「如果馬斯克再亂搞 之後會變馬雲2.0」、「老馬最近真的是嗑多了點，騎虎難下嘍」，顯示對這位CEO的信任正逐步動搖。

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