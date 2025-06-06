老謝開金口「馬斯克撕破臉川普」 股民嗨爆：訊號來了…特斯拉今晚All in

電動車巨頭馬斯克與美國總統川普近期公開決裂，互嗆不斷，甚至波及政治圈與電動車產業。財訊社長謝金河在臉書發文評論，將兩人權力角力比擬為清朝康熙遺詔的宮廷鬥爭，認為馬斯克恐因挑釁川普而賠上整個事業。然而這番發言一出，卻意外在PTT掀起「反指標狂潮」，網友秒懂：「訊號來了，今晚ALL IN！」

馬斯克日前在公開言論中牽扯川普與愛潑斯坦醜聞，兩人正式鬧翻。謝金河以歷史情節類比，認為馬斯克過去挺川普、甚至讓兒子在白宮亂跑，實屬高調操作，如今翻臉只怕難以全身而退。

他直言：「若無法管住嘴巴，挑釁川普，恐將動搖整個事業根基。」同時點出馬斯克旗下星鏈、xAI、Robotaxi等業務都仰賴政策與補貼，與川普決裂將是「事業災難的開始」。

另外，他也批中國電動車產業「過度內捲」，形容如比亞迪這類靠補貼撐起來的企業，恐將進入「真正的淘汰戰」。

但謝金河的評論一出，PTT網友瞬間歪樓開酸，貼出各種「開金口」迷因圖狂賀，直呼這根本是利多訊號：「訊號來了 今晚ALL IN」、「老謝出手了，送錢來了」、「昨天抄在276，蘇胡」、「低點到了！」、「老謝真的馬後炮反指標耶，看什麼都反的」、「盤前爆噴，抄底TSLA的時間到了 謝老謝」。更有網友翻出過去他唱衰輝達、結果輝達市值稱王的紀錄，直言「上次唱衰老馬直接144反彈，這次又來了」。巧合的是，就在網友熱烈討論之際，外媒同步爆出川普與馬斯克預計週五通話，疑似將迎來世紀和解，網友再度暴動：「今晚就滾床和好」、「東方神秘力量真的太快」、「老謝又救了特斯拉一次」。

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