川普「排毒經濟學」奏效？吳嘉隆：油價下跌壓通膨…美股、台積電都有行情

美國總統川普持續主導話題，他強勢的經濟策略、打關稅、控油價、削赤字動作頻頻，不僅引來左派媒體猛烈批評，也牽動著全球市場神經。不過，總體經濟學者吳嘉隆在YouTube頻道《基金小姐姐詹璇依》接受「璇轉理財腦」節目中訪問卻指出，川普的策略實際正在發酵，美國通膨數據正在改善，甚至「聯準會今年降息還是有可能」。

關稅、減赤字、壓油價：川普牌成效浮現？

吳嘉隆直言，川普所謂的「排毒期」其實是一步步在改善美國經濟體質。他提到，美國政府4月竟出現財政盈餘，顯示川普透過削減公務預算、調高關稅收入，開始解決赤字問題。

而外界質疑關稅會推升物價，他認為完全站不住腳。「川普上任以來，通膨是改善不是惡化。油價從78美元一路跌到58美元，還有可能跌破50美元」，這讓整體CPI下降成為可能。

根據他拆解通膨結構，油價、租金、工資是三大驅動力，三者近期皆有下滑，「非法移民減少，租屋需求下來，租金漲幅自然減緩；工資增長率也從4.1%跌破3.8%，這些都讓通膨靠近2%的目標區。」

聯準會會降息嗎？關鍵看通膨預期

至於聯準會後續動向，吳嘉隆分析，目前聯準會口頭上仍保守，但若CPI能連續幾月穩定在2.4%以下、接近2.0%，「聯準會就沒有理由不降息。」

他認為9月或12月降息機會還在，前提是通膨持續回落、關稅不再升高影響心理預期。

AI革命帶來新一輪成長 台積電成關鍵受惠者

吳嘉隆強調，全球正進入AI革命週期，與1995年PC革命相似。他看好AI應用將從基礎設施走向應用端，包括醫療、教育、農業乃至人型機器人與高速通訊，台灣供應鏈都有機會受惠。

他指出，台積電將是關鍵代表，「海外產能開出來後，獲利還會進一步成長，行情還沒結束。」估算其合理股價區間落在1100元至1200元之間。

至於投資建議？他直白表示：「台積電跌就買，不用想太多，送錢給你都不敢拿，還說自己會投資？」

美債不再是避險天堂 建議遠離

吳嘉隆對美債則相當保守，指出它已從「無風險資產」變成「風險資產」，波動劇烈。他建議投資人應以美股、台積電為主，甚至可透過持有含台積電成分高的ETF參與行情。

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