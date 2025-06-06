「不賣出」就叫投資？投機不是壞事！是兩種不同的戰術選擇

投資是追求長期價值累積

尋找「未來報酬大於風險的機會」並加以押注，是一種「投機」或是「投資」？在《一個投機者的告白》書中，作者科斯托蘭尼（André Kostolany）對投資與投機是這樣說的：

「在投機和投資之間根本就沒有不可逾越的界限。一個好的投機就是一次成功的投資；一次失敗的投機就是一個壞的投資。」他認為成敗是取決於策略和執行。

投機者通常是在短期內尋找市場的不合理定價，利用自己的判斷力和市場變化進行操作，而非追求長期的價值積累。追求長期「報酬大於風險的機會」的價值積累是投資，追求短期「報酬大於風險的機會」的市場不合理定價是投機。

在市場尋找獲利機會

在我的Podcast節目曾有粉絲問我：如果我只有100萬元資產時，會選擇只做價值投資嗎？我當時回答：「我從來就不是只做價值投資，我隨時都在尋找未來報酬大於風險的機會。」

不管是投資或是投機都是在市場尋找獲利機會：投機是尋找「市場不合理定價」；投資則是追求長期價值累積。

投機是對市場變化快速反應；投資則需要長期的視野。投機的目的是快速獲利；投資則注重穩定的回報和資產的長期增值。

投機與投資並非互相對立的概念，而是基於市場運作本質的不同策略。透過更深層的理解，兩者之間存在協同的可能性：

1.投機的核心目標：檢視市場不合理定價

投機的本質，是在於識別市場中的非效率定價，這些定價的偏離往往源於短期的市場情緒。然而，透過快速操作與風險承擔，投機者得以獲取在市場情緒到極端的獲利空間。

2.投資的核心目標：捕捉時間價值的反映

投資聚焦於資產內在價值的發掘，特別是那些尚未完全被市場定價的時間價值。這種價值來自於「資產未來現金流的折現，並且伴隨著不確定性的逐步消解」。

3.協同作用：價值與定價的不對稱性

投機與投資的關係並非光譜兩端的對立，而是基於不同時間框架與目標的互補策略。

①投機在短期內檢視市場的不合理定價，為投資者提供價值判斷的依據。

②投資則以更長遠的視野，承接市場未定價的不確定性，實現時間價值的累積。

4.投資與投機策略的整合

成功的市場參與者，往往能靈活整合投機與投資策略，若未發現市場錯誤定價的機會則採取長期投資的策略；若發現市場定價錯誤的可能性，則大膽行動獲取報酬。不管是投資者或是投機者，我認為科斯托蘭尼一語道出了重點：

「投機者有自己的觀點和想法，會去想事情的前因後果，想什麼是對的，什麼是錯的，而不是人云亦云地去做。」科斯托蘭尼認為真正的投機者是獨立思考者，他們會基於對市場的分析來採取行動，而非受到群眾情緒的影響。

很多強調「安心最重要」的網紅會有一個論點：「股票買入後一定不賣。」這麼做，一定是賺錢的嗎？所以股息收到才是自己的或是股票逢高出脫，落袋為安。

能獨立思考 持續對未來做判斷

投資是追求「長期報酬大於風險的機會」，長期投資是投資者對這家公司的「未來」持續看好，並非永遠不賣出，因此投資與投機都是需要對「未來」持續做判斷。

在《快思慢想》這本書籍當中，作者康納曼（Daniel Kahneman）提出，對於政治或經濟這類本質上極為複雜且難以預測的系統，關於未來的預測往往準確度極低；原因是系統有複雜性及隨機性，以及無法應對「未知的未知」，即使專家具備再多的資訊，也無法應對那些完全無法預料的「未知」。因此康納曼對於不可預測的未來建議採取4個態度：

1.承認不確定性：專家應坦誠地說明預測的局限性，而非過分自信地承諾準確的結果。

2.採取長期視角：與其關注短期波動，應專注於基於穩健數據和理論的長期趨勢。

3.利用概率模型：用概率而非絕對判斷來描述未來的可能性。

4.靈活應對：專注於設計應急策略和風險管理機制，而非依賴單一的未來情景。

因此，要獨立思考，不要相信沒有在戰場實際打仗的人。在報章雜誌上，有些投資領域的專家只看結果，看漲說漲，看跌說跌；就算那名專家跟我們一起打同一場仗，也不代表專家一定是勝利的那一方。而且專家有可能只是做評論，並沒有真金白銀下去投資，因此我們應有自己的判斷並獨立思考，不要受到別人的情緒影響。

投機與投資是時間週期與操作方式的差異。接下來，我用具體案例來說明在極端行情中，我如何辨別獲利機會並執行交易，當然有成功的獲利，也有失敗的損失，但每一件交易經驗都是未來的導師。

（本文摘自Smart智富《FIREman 39歲退休實戰筆記：指數投資×最強企業，打造加速財富自由的行動路線》，作者：陳繼勛）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。