資產累積從儲蓄開始「製造提款阻力」：因投資基礎來自於本金！

累積個人資產 從儲蓄開始

時間回到2005年（民國94年），我當時才剛滿20歲，就開始出社會擔任基層的消防人員。因為畢業時已經通過三等特考，每個月含超勤加班費大約有6萬多元的收入。以公務員考績甲等來計算，年薪大約可以領到14個月，所以我在20歲時就有約80幾萬元的年收入，以20歲剛出社會的年輕人來說，算是滿高的收入。

不過高收入的背後，是用每個月超過500小時的工時，以及執行危險任務換來的，我在火場救災遭遇死亡威脅的經驗，在我擔任外勤基層隊員大約3年的時間，就遇過3次以上。基層消防員的薪資雖然還算不錯，卻是一個風險極高，並且用大量工時堆疊出來的職業。

老實說，消防員跟警察以收入而言，的確是從社會中下階層升到中產階級的一個捷徑。但天下沒有白吃的午餐，這段過程一定是充滿艱辛與挑戰。

現金儲蓄期 增加用錢阻力以強制存錢

回到20歲的我，當時爸爸怕我亂花錢，在我剛畢業領到薪水之後，就叫我去辦郵局的零存整付定存方案。每個月繳1萬2,000多元，2年後到期可以拿回30萬元的存款。

另外，因為家裡離工作地點有大約30公里的距離，所以爸爸說要先買輛車子代步，從此我每個月都要繳大約1萬6,000元的車貸。

這兩筆支出卡死我工作前2～3年大約一半的現金流，但因為我才20歲又住家裡，且工作又消耗掉我大部分的時間，放假大部分時間都在念書準備考試，所以就算當時1個月現金流被卡死一半，我每個月還是有平均1～2萬元可以存款。

過了2年，定存到期，存錢依然是我優先的理財選項。為了增加花錢的困難度，我每個月先把要花的錢計算好，在每個月初先行思考必要支出並扣除，接著就把每個月可以存的錢轉帳到另一個帳戶做存款；而那個帳戶在申請時，我刻意不辦提款卡，若真的要領錢，要跑去距離工作地點很遠的銀行提款。在開始認真理財的初期，我正是以「增加用錢阻力」的方法，用節制花費的方式來存錢。

我還記得，有一次錢沒算好，到了月底竟然沒有錢可以用，只能找爸爸求救，結果被爸爸狠狠罵了一頓。但最後的結果，也沒有跟爸爸借到錢（他認為出社會了要自己負責）。

這個故事的最後，是上班吃泡麵，度過這段痛苦的時間，從此之後我有調整存錢的方法，每個月初在計算生活費時，除了預估的必要開銷之外，會給自己多留一點餘裕，以避免慘劇再發生一次。如果想要學習我的存錢方法，記得一定要為自己保留餘裕。

擔任基層消防員時，工時超長，值勤48小時，回家休息24小時。而且因為訓練的關係不時會停休，換算下來，1個月的累積工時可能超越500小時。我放假就是回家睡覺，或是準備升等考試，印象中出社會之後，大約以每3～4年存1桶金的速度在存錢。

投資的基礎來自於本金

用「強迫儲蓄」的方式確實是一種有效存錢的方法。透過製造提款的阻力，能在無形中增加存錢的動力，讓存款變得不那麼容易亂花掉。

如同前文提到的「持續行動：不作為也是一種風險」，儲蓄不會打贏「通貨膨脹」，如果只儲蓄不投資，20年後的購買力只剩下約67%。因此，如果有餘裕，本金一定要持續投資「資產」，而非將努力花時間賺來的錢以現金的方式保存。

如果只工作儲蓄不投資，就會跟我們過去的長輩們一樣—努力工作爭取升官的人很多，但靠工作真正發財的很少看到，反而是全心全力為了升官加薪付出所有，為了工作放棄家庭大有人在。

在尼克．馬朱利（Nick Maggiulli）的《持續買進》這本書就有提到「窮人的重點在於存錢，富人的重點在於投資」。馬朱利以「儲蓄的成長值」與「投資的成長值」來舉例，並以美國S&P 500指數年化報酬率8%來探討兩者的關係。以下就以我剛出社會時每月存2萬5,000元為例來討論（詳見表1）：

1.本金5萬元 目標增長到10萬元

本金5萬元投資1年只能賺4,000元，想要本金翻倍變成10萬元，需要花9年的時間來投資（投資期間不額外投入新資金，以下同）。而依靠持續儲蓄，要讓本金5萬變成10萬元的方法就是存錢2個月，此時很明顯的「儲蓄的成長值」＞「投資的成長值」。

2.本金10萬元 目標增長到100萬元

如果本金10萬元投資1年只能賺8,000元，想要本金變成100萬元需要花30年的時間；但如果每月存2萬5,000元，把本金10萬變成100萬元的儲蓄方法就是存錢3年，依然很明顯的是「儲蓄的成長值」＞「投資的成長值」。

3.本金100萬元 目標增長到200萬元

如果本金100萬元投資1年已經可以賺8萬元了，相當於快3個月的存款，而要再增加100萬元則需要9年的時間；但如果以每月存2萬5,000萬元，把本金100萬元變成200萬元，只需要存3年4個月。雖然說「儲蓄的成長值」依然大於「投資的成長值」，但投資的效果開始展現出來。

4.本金375萬元 目標增長100萬元到475萬元

此時投資收入已經到1年能增長30萬元，已經跟每個月存2萬5,000萬元的年存30萬元相當，靠投資只需要大約3年就能增加100萬元的資產，此時「儲蓄的成長值」已經相當於「投資的成長值」了。

5.本金1,250萬元 目標增長100萬元到1,350萬元

此時以每年8%報酬率就可以有100萬元的投資報酬，「投資的成長值」已遠大於「儲蓄的成長值」，同樣是增加100萬元，月存2萬5,000元仍舊得花費約3年4個月的時間，但是投資只需要1年就可以達成。

上述在進行「投資」的試算時，是假設本金以每年成長8%的幅度成長，期間都不再投入任何資金；而儲蓄則是以每月持續存2萬5,000元來計算，目的是讓大家看出光靠單筆投資的複利滾動就能慢慢創造財富。

如果是從零開始建立資產，在生涯初期，本業的收入非常重要，如果1個月只能存5,000元，要達到百萬元資產水準需要130個月（同樣以年化報酬率8%計算），超過10年。人生沒有這麼多個10年，後續支出也並非一直不變，在30歲之後可能會結婚、生小孩、買房，這些都是必要的支出；所以如果是低薪族，建議盡量提高自己的本業收入。

總結：投資的最基礎就是本金，直到「投資的成長值」大於「儲蓄的成長值」之前，本業收入非常重要。

（本文摘自Smart智富《FIREman 39歲退休實戰筆記：指數投資×最強企業，打造加速財富自由的行動路線》，作者：陳繼勛）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。