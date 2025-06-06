雲豹旗下公司24人團隊破10億營收！網酸：「綠能你不能」吸乾台電而已

雲豹能源（6869）旗下子公司「天能綠電」（7842）將於6月10日以每股80元登錄興櫃，成為國內綠電媒合平台第一股。成立僅3年、員工僅24人的天能綠電，2024年已創下10.24億元營收、EPS 5.57元，今年更預估綠電轉供度數翻倍至4.3億度，營運成長備受市場矚目。

總經理唐亞聖出身公務體系，曾任經濟部與北市、新北府官員，辭去鐵飯碗後帶隊拚綠能，如今手握長達15至20年的綠電合約160億度，合作客戶包括日月光、美光、Gogoro等。

PTT熱議中，網友看法明顯兩極。一派驚嘆其營運規模與掛牌速度：「24人公司狂接破億訂單」、「總經理是公務員出身，吻了」、「經營之神啊」。

另一派則強烈質疑背後資源來源：「台電還存在一天，這間公司就像印鈔機」、「綠電你不能」、「一人公司都能進口上億的雞蛋了，現在換綠能」、「創造一堆合法的血蛭，不得不佩服某政黨」。

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