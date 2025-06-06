稀土問題已無疑慮？川普發文證實與習近平通話90分鐘 被嘴：TACO跪好跪滿

美國總統川普在Truth Social發文，證實6月5日與中國國家主席習近平通話約90分鐘，內容聚焦貿易協議細節，並稱「非常正面的結果」。他透露雙方團隊將在近期會面，習近平也邀請川普與第一夫人訪中，他表示欣然回應。不過川普強調，本次對話未觸及俄烏或伊朗議題。

此訊息一出，PTT股板再度炸鍋。先前還在猜「誰打的電話」，如今川普親上火線證實，讓鄉民狂刷「TACO跪了」、「電愛成功」、「台灣要被賣了嗎」等留言。

網讚川普歡呼行情要噴「TACO講得滿天飛到底有談成了什麼？」、「多單穩穩妥妥」、「川普真的很會談判！！！ 面子裡子都贏了」、「稀土賺爛，貿易籌碼包含台灣嗎」

也有人反諷質疑真實意圖「川普要去朝聖了？」「這篇貼文太正常反而不正常」、「對中國軟，台灣快被賣了」、「沒有談俄烏和伊朗，那就是有台灣」、「TACO川跪到膝蓋破皮」

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