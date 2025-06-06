央視證實…習近平與川普已通電話！網笑翻：雙子男CP成真

中美兩強領導人再度通話引發市場關注。中國官媒《央視》5日晚間20:00發布快訊指出，「6月5日晚，國家主席習近平應約同美國總統特朗普（川普）通電話」，雖然官方並未揭露通話內容，新華社報導中也未使用「應約」字眼，但消息仍瞬間炸裂各大社群與投資論壇。

有趣的是，PTT股板雖然也熱烈討論，但焦點卻不在地緣政治或股市行情，而是迅速歪樓成「TACO」、「電愛」、「雙子男合不合」等迷因大亂鬥，笑聲蓋過政經意涵。

有網友對官方說法持保留態度，質疑「誰打的電話不敢講？」「不是應約，是川普求約吧」，也有人指出「平常人不會凌晨打電話吧」，質疑通話真實性與背後動機。同時也有投資派擔憂行情走勢，認為「對最該強硬的放軟」、「唯一利空的就是台股」、「利多出盡，拉高出貨」，不看好此次熱線對台股的實質助益。

而社群另一邊則完全放飛自我，將此次「川習熱線」玩成戀愛迷因秀。從「TACO川：習習好硬」、「雙子CP的浪漫 拉扯感滿滿」到「川：這電話我等了一輩子了」，留言區瘋狂腦補戀愛劇情；更有人寫下「習：塔可好吃嗎 川：包子好吃嗎」、「喂～你好」、「電愛><」，讓原本該是政治大事的通話，瞬間變成社群上的另類戀愛名場面。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。