多頭總司令看多台股！他曝3重點喊穩 網卻不信：騙我拿錢買股？

國泰投信董事長張錫近期發表對下半年台股的最新看法，直言AI剛性需求強勁、關稅衝擊有限，且9月可能迎來降息，台股後市仍有支撐。一名網友在PTT貼出相關新聞，歸納出張錫「多頭總司令」的三大重點「關稅頂多15%，企業可轉嫁」、「AI產業帶動台企起飛」、「9月降息，現在正是起漲點」，此番整理讓不少網友熱烈回應，有人卻冷酸「想騙我帳戶裡的錢換成股票喔？」

張錫預估7月關稅豁免期後的調整影響僅約10%～15%，台灣以出口導向為主，具競爭力的企業多能將成本轉嫁；而匯率來到30即為滿足點，美元指數也有望回落。AI則被視為推升台股的主力，張錫援引台積電數據指出，高階製程與CoWoS產能持續滿載，台灣站在全球半導體供應鏈中具關鍵地位，並可能因中美去中化轉單而受惠。他也提及，9月可能是債市與降息的轉捩點，對股市屬正面利多。

對此不少網友認同分析，留言表示「只有撐台積電而已吧？但也夠了」、「台股Tommy Lee再現」、「信心就是力量」。也有人表示「能撐在22000就很強」、「AI續強撐住基本面應該還行」、「降息是好事，債券也有搞頭」。

但更多人對張錫的說法抱持懷疑與嘲諷，有人回嗆「關稅10～15%還想轉嫁，企業腦袋怎樣？」、「川普有同意嗎？他應該直接課20%起跳吧」、「想太多了，連英國都沒那麼樂觀」。還有網友聯想到近日ETF宣傳，嘲諷「翻譯：韭菜快來申購我家ETF」、「上一個說10%的下場如何忘了嗎」。

留言串中也有不少幽默與迷因跟進，有人笑說「這次是多頭還是Turtle？」、「22000？那頂多再漲350點，快逃啊」，更有網友直白吐槽「滿足點去跟金龍說啊」、「看到總司令就想賣股」。

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