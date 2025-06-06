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台灣CPI降至1.55%＝降息好時機？網卻不買帳：台灣沒通膨是笑話

聯合新聞網／ 綜合報導
網友喊話降息。新台幣示意圖。路透
網友喊話降息。新台幣示意圖。路透

台灣5月CPI年增率僅1.55%、月增率甚至轉負，網友在PTT轉貼主計總處與Investing.com發布的最新數據後表示，「再不降息就快要通縮啦」，認為物價增速明顯趨緩，央行應把握時機刺激經濟。不過此番訊息也引來大量質疑與反諷，有人笑稱「雞腿便當都120了，這叫沒通膨？」

根據主計總處公布，2025年5月CPI年增率降至1.55%，為近月低點，月增率則為-0.14%，呈現明顯降溫。數據發布後，有網友第一時間指出「台幣升值加上通膨降低，根本降息好時機」，更有人戲稱「物價穩定、人民安居樂業，幸福指數飆升」，諷刺官方說法脫離民間感受。

該篇貼文底下掀起網友熱烈討論，一派網友認真看待指標意涵，指出「央行目標達到了1.5」、「物價沒漲就是好消息，利率該動一下了」，也有人感慨「懷念房貸利率1.31%的年代」、「再不降息，消費信心會繼續惡化」。部分留言甚至直言「夜市、便當價格還是一路漲，不降息是要等通縮？」

然而另一派網友則質疑數據失真，吐槽連連，「誰信？魯肉飯都50了」、「180元只能吃便當，不是簡餐」、「政府活在人間天堂」、「信我是秦始皇」。更有諷刺留言如「你們吃180元便當怎不檢討自己」、「台灣沒通膨就是個笑話」，批評官方報告與庶民體感脫節。

部分網友也從金融與政策層面探討，指出「降息可能被罵炒房」、「數據再漂亮也有政治包袱」，還有人預測央行仍將觀望「給市場上一堂課還沒上完」。同時，也有少數網友冷靜分析「CPI只是整體價格指數，民生品與房價並不完全重疊」，認為誤解數據會誤判政策動向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

降息 通膨 PTT CPI

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