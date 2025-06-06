「接電話！媽寶」川普終於撥通熱線習近平 網友早就先開酸

中美熱線通了，但不少網友早在通話前就忍不住吐槽。美國總統川普數度放話即將與中國國家主席習近平通話，直到6月5日才證實雙方進行了約90分鐘的談話，內容聚焦貿易協議細節，川普更形容成果「非常正面」。不過在這通電話尚未發生前，一名PTT網友便轉貼外媒報導，笑稱川普「越來越像恐怖情人了，對外放話準備熱線，實際上還沒撥號？」認為川普只是在單方面營造期待氛圍，對方根本不理。

CNN當時分析指出，儘管美方不斷放話「熱線最快周四登場」，北京卻長期保持沈默，連中國駐美大使館也不予置評。報導點出癥結點不只是貿易或關稅爭端，更在於川習兩人截然不同的溝通風格。川普偏好臨場交鋒與出奇制勝，而中國習慣所有細節先排演，從時間到翻譯安排都不馬虎，導致這場通話一度「卡在撥號」。

原PO當時預測，「川川被大家看沒有了，習大大也不想理他了」，還認為一旦美國經濟陷入困局，「貨架上沒東西，美國人會找川川，不會找習大大」，暗示主動的一方其實是美方。

此番觀點也引來一連串網友吐槽，有人開酸「國碼記得加86喔」、「您撥的號碼是空號」、「乾脆點播〈Call Me Maybe〉給習」，還有人戲稱「接電話！媽寶，接電話！」

另有不少人藉機批評川普外交風格，「川普那不叫外交，那叫實境秀」、「一開關稅戰就被打爆，還敢出來晃」、「什麼都沒準備，就想空口開條件，根本不尊重對方談判邏輯」。甚至有陰謀論者表示，「習近平根本被軟禁了，誰還接你電話？」將整場通話風波推向另一波想像空間。

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