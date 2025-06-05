配息越來越少、股價跌！00946投資人喊想砍換00919 網友一面倒建議出清

一名網友在PTT股版以「00946 該砍嗎？」發文，表示自己在10元多買進00946，眼看目前已跌至8元多，配息還越來越少，加上K線與成交量都看不到反彈跡象，「怕放越久越低」，開始動念是否該停損換股，轉戰配息穩定的00919。

對於原PO苦撐00946的煩惱，留言區幾乎一致勸退，不少人直白表示「問就是砍」、「你還在車上？笑死」、「砍！垃圾」、「能比940慘真的滿厲害的」。也有人提供替代方案，「換919目前就漲12%」、「停損直接挑一隻換股，心情會變好很多」。

部分網友則進一步點出高股息ETF的結構性問題，批評「科技、高息、成長三個名詞相當矛盾」、「朋友，你被騙了」、「ETF本身就是騙局」、「配息前都說穩定，結果公布超低甚至不配」，直指很多高息產品根本撐不起宣傳話術。

雖然砍派聲量大，但仍有少數人選擇續抱或加碼，「不要砍，加碼」、「丟著不管啦，除息季到了」、「買這個不如中華電信」、「給個建議，自己組」、「高股息不是穩穩領息嗎？安心最重要，幫助長期持有」，主張配息不穩不等於產品失敗，重點是持有信心與資金規劃。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。