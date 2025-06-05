馬斯克怒嗆川普「讓美國破產」變臉惹議！遭酸：友情比國小還短

美國政治戲碼再升級！在與川普正式決裂後，特斯拉執行長馬斯克重砲開嗆，直接呼籲美國民眾「打電話給參眾議員，否決川普的減稅法案！」這項被稱為「大而美」的減稅案，將提高債務上限5兆美元，引來馬斯克猛烈抨擊，稱其「將讓美國破產」。

馬斯克不只轉發諷刺圖，還表示應該擬定新的支出法案，避免赤字惡化。他更指出美國光是在2020至2024年間，就增加了12兆美元債務，「正在快速淪為債務奴役」。

該新聞被轉貼至PTT股板後，立刻引爆熱烈討論，網友們看熱鬧不嫌事大，紛紛加入開砲行列。嘲諷派火力全開，狠酸馬斯克「你交多一點稅美國就不會破產了 白癡」、「這咖真的賠到抓狂了」、「富豪號召美國人反減稅法案...嗯！」，還有人笑稱他若從政「現在只有他的機器人跟粉會投他吧」、「友情比國小生還短暫」。看破派則冷眼旁觀，直指「馬又不是第一次反川，只是之前共同敵人是民主黨」、「川普政策刀刀砍在Musk身上啊，遲早翻臉」、「想砍預算結果減稅給富人，邏輯大爆炸」，更有人直言「兩人個性問題，遲早決裂」。

也有政治解讀派從劇本角度分析，認為「馬這波應該只是演戲，川普如果法案被擋也能怪給民主黨」、「川普要開刀功臣了，特斯拉恐怕好日子到頭」、「減債是假，軍費真，馬終於不演了」。整體留言風向從嘲諷、理性到陰謀論百花齊放，一如美國政壇的荒謬日常。

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