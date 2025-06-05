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羅伯特清崎再預警崩盤！網酸「美版老謝」：喊12年總會中一次

聯合新聞網／ 綜合報導
財經專家預測股市將崩盤。圖為美鈔。 （路透）
財經專家預測股市將崩盤。圖為美鈔。 （路透）

財經作家羅伯特清崎近日再度發表崩盤預言，宣稱「人類歷史上最大金融崩盤」將在今夏全面爆發，建議投資人將「假錢」換成黃金、白銀或比特幣，並點名白銀最具投資價值。一名網友在PTT轉貼新聞並感嘆：「12年前他就預測了，如今時機到了，你怎麼選？」然而，大多數鄉民卻不買帳，嘲諷「每年喊一次，總有一次會喊中」、「是時候復權這位反指標了」。

根據清崎在社群平台X的發言，他重申2013年出版書中的預測，認為崩盤已經來臨，並將持續整個夏天，數百萬人將在股債雙殺中受創，但「主動行動的人將因此致富」。他並強調自己明天將前往金銀商店，以法定貨幣換取白銀，認為白銀價格仍遠低於歷史高點，未來可能翻漲三倍。

一名網友在PTT轉貼清崎原文，也發出呼籲式提問：「你要變得更貧窮，還是更富有？」不少人回應時則直接開酸，「喊崩喊12年都沒中」、「感覺是拿舊稿改日期」、「這位是不是滿手貴金屬在等人抬轎？」更有鄉民戲稱他是「美國版謝金河」、「恐嚇蛙元帥」。

不少網友則以諷刺方式吐槽其言論：「鐵達尼號都快沉了，你怎麼還不跳海」、「今天崩了500點，往上崩」、「白銀要拿去沃爾瑪刷卡嗎？」也有人以圖表整理出清崎過去的多次「崩盤預告」，發現幾乎年年落空，被笑是「每天喊空、永遠忠誠」。

另有網友延伸探討其動機，認為他是在「販賣恐懼」、「賣書賺錢」，甚至批評「喊久了，總有一次碰巧對」、「靠著2008金融海嘯那次成功，開始無限延用公式」。也有人提出反向觀點：「若這次真的中，那是不是該感謝他提前提醒？」

整體而言，多數鄉民對羅伯特清崎的崩盤預言抱持高度懷疑態度，嘲諷聲量遠超於支持聲，顯示即使市場偶有震盪，但面對反覆預警的「狼來了」式喊話，投資人已普遍麻痺，並更傾向冷眼旁觀其言論與動機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 台股 PTT

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