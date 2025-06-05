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市場波動引焦慮 他看好00980A想改「主動式操作」！網卻勸按兵不動

聯合新聞網／ 綜合報導
台股變動幅度劇烈。記者林澔一／攝影 林澔一
台股變動幅度劇烈。記者林澔一／攝影 林澔一

面對近期市場不確定性上升，一名網友在PTT發文表示，關稅政策反覆、投資信心搖擺，讓他思考是否該從被動式ETF轉向主動操作。該文引來不少投資人分享看法，部分網友提及主動式ETF00980A近期表現亮眼，但也有人直言「不確定性高更不該亂動」、「這種邏輯就是雙巴保證班」，主被動投資策略再掀論戰。

一名網友在PTT發文表示，今年川普政策說變就變，即使目前投資部位僅小跌，但隨時可能風雲突變。他觀察近兩月貪婪指數從極度恐慌回升至60以上，顯示市場情緒起伏劇烈，在ETF換股頻率固定情況下，若市場急轉直下恐難及時應對。因此他考慮投入5%資金到剛上市的主動ETF如00980A，以觀察其在多變行情中的表現，期望達成風險分散。

該文引發熱烈迴響，有不少人反對主動操作，認為「不確定性高更該放著不管」、「主動式績效長期跑不贏大盤」、「你動得越多，錯的機會越大」。更有人批評這是「葉配文」、「葉佩雯出巡」，質疑文章目的並非單純請益。不過原PO也在回文中澄清，確實是想聽取實際操作經驗，不少鄉民也予以理性回應。

支持主動策略的網友則認為部分產品已證明價值，「980A掛牌至今真的有贏過大盤」、「看報酬曲線有點嚇到」，也有人表示「至少公開持股，比投顧透明多了」、「壓個5%親身體驗也無妨」。另有網友分享實戰做法，認為主動策略適合佔資產小比例配置，當作市場調節工具，與被動式ETF搭配可互補優劣。

此外，部分留言則轉向探討更本質的投資策略，有人建議「全球分散加股債配置才是王道」、「不如放0050長期抱牢比較實在」，也有人提醒原PO應多做功課，「先查歷年主被動績效差距，再決定要不要動」、「不是這一包錢來回轉，是整體資金調度要有全盤規劃」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 大盤 PTT ETF 00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF

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