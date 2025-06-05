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川普喊習近平「超硬」難談成協議　網嘲：TACO軟到沒人理

聯合新聞網／ 綜合報導
川普發文形容習近平非常強硬，極難談成任何協議。路透
川普發文形容習近平非常強硬，極難談成任何協議。路透

美國總統川普再度發文談及中國國家主席習近平，稱對方「非常強硬，極難達成協議」，引發PTT網友大量嘲諷。一名網友分享此新聞並酸道：「川普：習近平好硬！」質疑美方關稅政策已乏人問津，整場談判形同自導自演，引來鄉民諷刺「川寶真的沒人理」、「只能欺負小弟取暖」。

川普在Truth Social表示，雖然他一直喜歡習近平，但對方非常強硬，幾乎無法達成協議。雖然白宮曾暗示兩人可能通話，但中方態度曖昧，僅由外交部發言人簡短回應「沒有消息可提供」。彭博分析認為，中方過往經驗使其對直接領導人溝通保持高度謹慎，避免意外演出，導致峰會遲遲難以落實。

PTT網友點出川普發言語氣曖昧，卻又透露無奈，直言這顯示川普「希望被接電話但又怕被拒絕」，更嘲笑「全世界都不甩川普，只剩他自己在喊話」，引起大量鄉民共鳴，留言區瞬間淪為TACO迷因與川普戀愛話術大賽。

不少網友將川普與習近平的關係用調情語氣戲謔化，有人酸「喜歡硬的」、「川寶跪了」、「川普是M屬性，碰到硬的就軟」，也有人對照過去川普面對普丁的態度，批評「只會對強者跪舔、欺善怕惡」、「講話一天一變，還有人信嗎？」還有人戲稱「TACO喜歡習大大硬梆梆」、「這根本是戀愛文」。

針對川普此番對中示好又喊難談成協議的態度，不少人認為他是在為談判失敗預作鋪陳，有人留言「根本沒人想跟他談」、「外交舞台變川普獨角戲」，更批評這種操作只是轉移關稅話題焦點，「前面放話喊關稅，現在又自說自話說對方太硬，誰還會認真回應？」

也有部分網友以更宏觀視角看待此事，認為川普失去國際信譽導致無人信任其談判，「信譽差交易成本高」、「不是硬的問題，是沒人理他」，認為就算喊再多口號也難以挽回局勢。總結各方觀點，鄉民普遍認為，美中通話恐將無疾而終，川普面臨的是全球的冷眼旁觀，而非單一談判對手的強硬態度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 習近平 美方 美國 白宮 川普 TACO PTT

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