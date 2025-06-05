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白宮「友善提醒」關稅期限將至 他諷外交話術：非施壓是台式關心

聯合新聞網／ 綜合報導
受美國總統川普關稅政策影響，全球經濟都受到影響。(美聯社)
受美國總統川普關稅政策影響，全球經濟都受到影響。(美聯社)

美國白宮日前就貿易關稅談判期限發出通知，引起PTT網友熱議。一名網友轉發新聞並以諷刺語氣表示，「不是施壓，是友善提醒」，將美國此舉類比台灣政府對外說詞，引發大量留言響應。網友戲稱這是「TACO外交」、「急了指數破表」，也有不少人借機挖苦川普政府談判手法像極了黑道「溫馨提醒」。

新聞指出，美國貿易代表署已於6月4日通知多國提出具誠意的協議建議，以便在7月8日前完成談判。白宮強調這並非施壓，而是出於誠意的提醒，並透露川普政府官員正與多方進行密集交涉，目的是推動具靈活性的雙邊貿易條件。

一名網友在PTT轉貼新聞，他對新聞的回應頗具批判性，直指這種說法宛如話術翻版，他將美國所謂「不是反覆，是靈活；不是施壓，是友善提醒」，比喻成黑道常說的「不是勒索，是商量」，甚至進一步類比成台灣政府過去曾說過的「不是賣台，是拚經濟；不是走私，是超買」，原PO警告各國若不回應，恐造成自身經濟動盪與全球市場波動。該發言引起網友共鳴，有人形容「這就是台灣說詞的輸出版本」、「世界怎麼跟得上台灣」。

留言區大量出現「急了」刷屏，不少網友認為美方是在發現談判進展緩慢後急於推動進度，才會轉口說是「友善提醒」；也有人諷刺「快到期囉寶貝」、「友善時光即將結束」，諸如「這不是施壓，是TACO外交」、「不是商量，是通知」等語句瘋傳，充滿黑色幽默。

另一批網友則將矛頭對準川普與白宮政策操作，認為這類外交手法早被看穿，調侃「川寶又被看破手腳」、「誰談誰蠢」，更有網友延伸到過去關稅談判經驗，直言「這不就是強買強賣」、「友善提醒打到骨折」。也有人借此諷刺國內政黨，「不是關說是關心」、「這種話術某黨最會」。

部分留言則從宏觀角度反思國際談判格局，有網友指出「台灣似乎是少數認真回應的國家」、「若還想玩三角戰略恐怕下場堪憂」，認為面對美方節奏應保持冷靜。也有人自嘲「我們跪得最快」，反映對國際處境的無奈與反思。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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