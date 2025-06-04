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謝金河點名傳產難逃中國內捲！股民秒懂：原來今天是漲這個

聯合新聞網／ 綜合報導
謝金河警告中國產能過剩「捲向世界」，點名石化、電動車、自行車到AI都可能受害，引發網友熱議。本報資料照片
謝金河警告中國產能過剩「捲向世界」，點名石化、電動車、自行車到AI都可能受害，引發網友熱議。本報資料照片

中國內需疲軟，產能過剩的「內捲風暴」正持續吞噬各行各業，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文點名，從傳統的石化、鋼鐵、自行車產業到電動車、碳化矽，未來連機器人、AI等高科技領域也難倖免。他直言：「被中國捲到的行業仍在惡化，沒看到改善跡象。」

謝金河一一列舉台廠受害實例。台塑四寶去年虧損累累，裕日車從過去年賺60、70億，如今首季反虧近2億，股價從高點449元跌到61元。自行車雙雄巨大、美利達也受波及，今年首季獲利大幅滑落。甚至連長期在中國投資的台玻、鄉林、穩懋、環球晶等企業，也出現連年虧損或轉虧為盈的情況。

「中國產能過剩捲向世界」，謝金河指出，台灣在過去20年早就歷經面板、LED、太陽能模組的「被捲史」，如今碳化矽、電動車、成熟製程半導體也陸續中箭落馬，未來連AI與機器人都難逃相同命運。他坦言：「這些產業從來沒有好起來過」。

不少網友對謝金河的發言不以為然，認為老生常談又過度誇大，「又來內捲的故事」、「你怎麼不自己開公司」。但也有人反思中國的補貼戰術與低價競爭確實可怕，「卷到全世界怕了」、「偷拐搶騙加補助叫競爭力嗎？」

另有網友戲稱謝金河發文是「反指標訊號」，笑喊「穩了！要噴了」，「老謝金口開，機器人概念股今天不漲說不過去」，「原來是漲這個」；也有留言酸味十足：「AI我們有嗎？先不要做夢」、「說鴻海呢？怎麼不敢講鴻海了？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

謝金河 概念股 台塑四寶 反指標

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