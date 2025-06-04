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川普又延囉…對中關稅豁免再撐90天！網狂酸：TACO軟到跪好跪滿
美國對中徵收的301關稅豁免再度展延，這次連晶片與半導體也被列入，最新截止時間為2025年8月31日。雖然拜登政府過去也曾一延再延，但此次在川普強勢回鍋主導下，原被認為可能轉向強硬，沒想到依舊選擇「延一下再說」。此舉引爆PTT《Stock》板熱議，網友狂刷一詞：「TACO」。
根據美國貿易代表辦公室（USTR）說明，此次延長涵蓋GPU、主機板、太陽能電池等關鍵零組件，主因是接收到來自企業與業界的意見回饋，強調供應鏈與價格穩定的重要性，因此決定將原訂6月1日到期的免稅措施，延長三個月至8月底。
而301條款關稅源自川普任期第一任的貿易施壓，原意為懲罰中國在智慧財產權、技術轉移等行為。不過自2019年起，部分條款暫停施行，並持續透過「豁免」方式為美企爭取緩衝。如今雖有川普回歸帶來的鷹派氣氛，但事實仍讓市場看見「說得硬、做得軟」的現實政治。
不少網友對這次再延90天的決定失去耐性，留言狂酸「TACO吃到飽了嗎」、「我川又縮啦」、「喊打喊殺結果自己在延期」，也有人冷靜指出「延到8月底代表短線干擾變少」，甚至預測「這場戲還會繼續演下去」。但也有網友感嘆「嘴巴反中、行動親中，這不就我們熟悉的川投顧？」直指美方策略早被市場看破手腳。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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