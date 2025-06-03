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禿鷹炒匯「三部曲」曝光！郭哲榮：壞外資被央行趕出去了 台股本周就是相對低點

聯合新聞網／ 綜合報導
郭哲榮直播中解釋何謂外資禿鷹炒匯三部曲，強調「期貨回補＋現貨大賣＝禿鷹出逃」，並預告本週是台股相對低點。（本報系資料庫）
郭哲榮直播中解釋何謂外資禿鷹炒匯三部曲，強調「期貨回補＋現貨大賣＝禿鷹出逃」，並預告本週是台股相對低點。（本報系資料庫）

台股連日震盪，外資操作成市場矚目焦點。分析師郭哲榮（哲哲）於6月3日節目中直指「外資炒匯三部曲」已進入尾聲，外資遭央行識破操作意圖、加速出逃，今日更大賣133億元。他強調：「這一波炒匯禿鷹被趕出去了，本週就是相對低點，台股接下來會補漲至少500點。」

郭哲榮指出，外資近期操作走勢異常，現貨連續大賣，卻同步回補期貨空單，這並非一般調節動作，而是「三部曲」中的收尾：

1.先拉高再反手空：外資同步買超台積電等權值股與期貨，拉高指數

2.反手做空期貨、現貨未動：期貨部位轉為空單，但現貨仍持有；

3.出貨現貨、回補空單：藉殺盤出清現貨、結清空單獲利並將資金匯出。

他表示，這套「炒匯三部曲」原意在期現雙賺，但因央行於端午節加班防守、祭出措施限制炒匯，導致外資撤退節奏被打亂，只能加速出場。

哲哲認為，「壞外資」離場，反而為台股迎來轉機「今天我在2點40分就預告，外資不是小買，就是大賣，結果證交所2點55分公布，外資賣超133億元，完全命中。」郭哲榮強調，外資此舉正是炒匯禿鷹遭到攆走的證明。

他也提到，外資賣超主要集中在台積電等權值股，「賣掉是為了匯出，禿鷹走了，才是台股的機會來了。」

他最後強調，這波是「政策干預打破炒匯模式」，若美股不大跌，台股將補漲4至5百點，本週可望成為「相對低點」。他也對粉絲喊話「這段邏輯聽得懂的，已經贏過99%的散戶了。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

郭哲榮 端午節 禿鷹 指數 外資 台積電

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