魏哲家稱關稅由進口者負擔 網諷「晶片稅要來了」：川普要氣炸

台積電董事長魏哲家近日在股東會上公開表示，關稅成本是由進口者承擔，不會直接影響台積電這類出口商，引發PTT網友熱烈討論。一名網友分享此新聞並驚訝表示：「什麼！關稅不是製造國家付嗎？」更揶揄「魏哲家這樣講，川普又要生氣氣了」，釣出一連串網友嘲諷與解析，美中科技貿易的敏感話題再度成為論壇焦點。

魏哲家在6月3日的台積電股東會上提到，美國關稅雖會造成部分影響，但本質上是由進口商支付，並非出口商負擔。他也指出，關稅若推升物價，恐導致需求下降，這才是台積電真正擔心的地方。儘管當前AI需求強勁，魏仍提醒「我們什麼都不怕，只怕全球經濟下滑」，並預估台積電今年營收成長可達24%至26%。

PTT網友對此說法感到驚訝，甚至半開玩笑地表示「晶片稅又要來了」，不少網友則在留言中加入戲謔語氣嘲諷川普。有人模仿川普口氣喊出「晶片稅1000%！」、「關稅是製造商負責！」，更有網友製圖惡搞、貼出GIF狂酸「章魚川非常火」。不少人認為，魏哲家雖講的是事實，卻不免再次激怒「關稅帝君」川普。

另一方面，也有網友支持魏哲家說法，認為「本來就是進口商付錢」、「不爽去找三星代工看看」，強調台積電因技術獨占，自有轉嫁能力。更有人指出，台積電在美設廠本就是應美方要求，現在說「關稅不是我們的事」並不矛盾，「這才是現實商業邏輯」。亦有留言提醒：「就算川普想徵關稅，也沒地方徵，因為是美國企業從自己國家進口自己設計的晶片。」

此外，也有網友從更宏觀的角度解讀魏哲家的發言。有人指出，真正的隱憂不是關稅本身，而是全球經濟走弱對整體需求的衝擊，尤其是AI熱潮若降溫，恐將重擊半導體產業營收。另有人認為，台積電與蘋果、輝達等大客戶緊密合作，具備足夠談判籌碼，「能夠說這種話，也代表GG的底氣夠硬」。

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