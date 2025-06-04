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台積電喊話全力支持綠電！網酸「只買便宜的不算支持」：雲豹快飛了？

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電董事長魏哲家出席台積電股東會。聯合報記者季相儒／攝影
台積電董事長魏哲家出席台積電股東會。聯合報記者季相儒／攝影

台積電董事長魏哲家在股東會上表態，強調「能買的綠電一定買」，展現對再生能源的高度支持，引發PTT網友熱議。一名網友轉貼新聞並直言，「現在不只政府支持綠電，連台積電都公開全力支持」，看好綠能產業前景，甚至點名「雲豹噴噴」。不過這番正向期待隨即在留言中掀起論戰，不少人質疑台積電只挑「便宜的綠電」購買，形同選擇性環保，也有網友將矛頭指向電價制度與能源政策。

魏哲家於6月3日股東會中回應股東提問表示，台積電全力支持再生能源，即便成本較高也會購買綠電。對於是否考慮自建電廠，他也透露已有相關思考，但須配合法規，並強調會持續與供應鏈夥伴共同發展綠能。此言論不僅展現企業環保立場，也再次呼應台積電對永續發展的承諾。

原PO對此表態樂觀，認為台積電發聲有助推動整體綠電市場，讓產業前景更受期待。然而許多網友卻直言這樣的支持「有條件」，酸言「便宜的綠電都被台積電掃光，剩下貴的誰來買？」、「說好聽是支持，事實上是不肯買台電的5元綠電」，也有人質疑「全台綠電都你包了，台電怎麼辦？」、「綠電虧損變全民買單」。

此外，不少留言認為台積電的環保策略其實是受蘋果等大客戶壓力所致。有網友指出，蘋果堅持RE100標準，僅接受再生能源，間接迫使供應商轉向綠能，也讓核電是否屬於綠能的定義成為熱議焦點。有人感慨「核能雖零碳，但不是再生能源」，更有人建議「與其在台灣嘴炮，不如寫信去施壓蘋果公司改標準比較快」。

另一方面，部分網友則點出更深層的問題，質疑台灣綠能開發進度緩慢、電價制度扭曲，甚至質疑「砍樹種電」與「海上風電破壞生態」是否真能稱作環保。也有聲音認為政府應開放市場機制，讓企業直接向綠電業者洽購，以改善目前供應不均與價格懸殊的問題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

魏哲家 台電 台積電 再生能源 PTT

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