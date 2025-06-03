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鼎泰豐躺槍？魏哲家一句「貴又不好吃」 網笑：幫別人開法會

鼎泰豐躺槍？魏哲家一句「貴又不好吃」 網笑：幫別人開法會

聯合新聞網／ 綜合報導
魏哲家股東會發言比喻美國「貴又不好吃」引爆話題，鼎泰豐成箭靶，鄉民狂刷「不排除提告」。記者季相儒／攝影
魏哲家股東會發言比喻美國「貴又不好吃」引爆話題，鼎泰豐成箭靶，鄉民狂刷「不排除提告」。記者季相儒／攝影

台積電董事長魏哲家今（6/3）在股東會上，談及海外設廠成本時語出驚人。他以「鼎泰豐」為例，指出「在台灣與美國吃的價格都不一樣，美國貴又不好吃」，比喻美國設廠成本高、挑戰多。此話一出，立刻在PTT掀起熱議，不少網友笑稱「鼎泰豐躺著也中槍」。

魏哲家在發言中強調，台積電海外布局涵蓋美國、日本與德國，產線良率與量產水準一致，不需擔心技術外洩。但各地成本不同，他引用鼎泰豐舉例，表示「在美國吃貴又不好吃」，意指海外生產不僅成本高，也充滿挑戰。

魏哲家「鼎泰豐比喻」一出，立刻引爆PTT網友玩梗潮，不少人笑稱「鼎泰豐：我沒惹你耶」、「不排除提告」，還有人戲稱魏董「幫別人開法會」的本領再次發動。

也有網友酸說「還好沒上市，不然今天跌停」、「你的小籠包才不好吃啦」。針對此話是否會觸怒美方，有人提醒「川寶聽了會不開心」，更有人直言「那你幹嘛去？說清楚啊」，甚至點出比喻背後的現實，「把台灣工程師當便當便宜又好吃就是你要的？」整起事件意外讓鼎泰豐莫名躺槍，成為全場最大受害者。

魏哲家這番「美國貴又不好吃」的說法，雖是以生活化比喻帶出產業成本問題，但無疑戳中網友對海外設廠疑慮與情緒，也讓無辜的鼎泰豐成為笑柄焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

鼎泰豐 魏哲家 2330台積電

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