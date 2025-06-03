美國不延長關稅寬限期！PTT酸爆「你TACO啦」猜大跌後又豁免

美中貿易戰再掀波瀾，儘管法院裁定川普關稅政策違法，美國商務部長盧特尼克仍強調「關稅絕不會消失」，並宣布不延長原訂90天的關稅寬限期，引發PTT網友熱烈討論。一名鄉民貼出新聞並感嘆「一開始逼大家談，現在發現中國很硬，反而美國自己軟了」，嘲諷美方施壓失敗又急著放話，掀起一連串網友接力吐槽「又在TACO(為網友對川普的戲稱，意思是「Trump Always Chickens Out」（川普總是退縮）)」、「美國沒卡了啦」。

美國雖遭法院判定濫用《緊急經濟權力法》，但白宮仍堅持強硬立場，不打算延長90天寬限期，預計7月將正式執行關稅措施。商務部長盧特尼克受訪時表示對談判仍有信心，但僅與英國達成協議框架，與中國仍僵局未解。川普更宣布將鋼鐵關稅由25%調升至50%，引起市場對物價與供應鏈前景的擔憂。

一名網友在PTT發文分析美國原意是用限期壓迫各國妥協，但如今成效不彰，反成自身壓力來源，留言區隨即出現大量鄉民開酸，有人直言「美國現在才急了吧」、「你不延期，結果到時候自己縮」，也有人戲謔「TACO每天發功，還不如改行開墨西哥捲餅店」、「章魚哥又來了」、「MAGA改名叫TACO好了」。

大量網友延續TACO梗狂刷一字留言，酸度破表，「你急了，你TACO了」、「好的TACO」、「TACO會改口，先撐個三天再說」，也有諷刺盧特尼克是「川皇左右護法」、「酬庸仔只會嘴硬」，甚至出現「TACO連襪子都靠進口」、「稀土被卡死，還在講硬話」等調侃美國依賴全球供應鏈卻搞關稅戰的矛盾。

另一方面，部分網友則關注實質影響，指出「嘴硬到最後一定又豁免」、「搞這麼大，結果通膨還是自己吞」，更有人分析「每次都這樣，喊話後市場大跌，然後隔天延期」、「這波就等美國自己退讓找台階」。也有網友提醒別輕信放話，「有種就課下去，不要每天演」。

整體留言呈現強烈不信任與疲乏情緒，部分網友認為川普此舉已無實質籌碼，形容為「沒牌亂丟」、「空包彈放完了」。雖然美國政府持續強調保護本土產業，但PTT輿論多認為其國際信用與壓力處理能力正在流失，關稅政策最終恐回歸「TACO一下就軟掉」的老劇本。

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