關稅衝擊⋯勞動基金前4月虧1990億元！網酸「退休金賠光」2派聲音戰翻

勞動部近日公布勞動基金最新績效數據，今年1至4月虧損金額高達新台幣1990億元，消息一出引發PTT鄉民熱議。一名網友在PTT分享中央社報導，直指「清明連假後一堆跌停，這種績效投資人滿意嗎？」貼文瞬間掀起大量網友關注與留言，嘲諷政府投資績效。

勞動基金截至2025年4月底止評價後虧損1990億元，整體收益率為負2.90%。其中，新制勞退基金虧損2.76%、舊制高達3.91%；就連勞保與國民年金保險基金也分別虧損3.31%與3.83%。勞金局說明，受美國開徵關稅與地緣政治影響，4月台股曾單日重挫2000點，創下歷史紀錄，基金表現亦難以倖免。

一名網友在PTT貼文中點出「連假後跌到懷疑人生，結果公布數據果然難看」，並質疑勞動基金作為全民退休金來源，是否應該更謹慎操作，引發鄉民強烈共鳴。許多網友直言「有政府，賠錢好安心」、「政府幫你虧1990億」、「注意！退休金已賠光囉」，甚至出現「注意還動啊」、「快製圖啦」、「每個月都有聲音」等經典調侃式留言。

有不少網友對於基金虧損原因表示理解，認為四月台股重挫，全球市場普遍動盪，勞動基金此等表現「比散戶好多了」、「其實這績效屌打一堆債蛙」。也有人指出「五月應該有賺回不少，六月又要再觀察」、「本多終勝，只要長期撐著就行」。

但另一派網友不買帳，怒轟「賺錢是政績，賠錢就說大環境」、「怎不說10年前雞排才60」、「別再把我的退休金拿去抬轎」，質疑長期年化報酬6%的數據是否足以抵擋物價飛漲與電價上升。有網友更直指「台積電硬撐千元，到底賠了多少？」並認為政府護盤策略過度集中、導致虧損擴大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。