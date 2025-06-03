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中國啥都不缺⋯掐住稀土換什麼？網曝是「中美實力拉鋸戰」

聯合新聞網／ 綜合報導
中美持續角力。（法新社）
中美持續角力。（法新社）

中國近日收緊稀土出口限制，引發投資人與觀察者高度關注。一名PTT網友以「中國禁運稀土，真的為了解除美國晶片限制嗎？」為題發文，質疑中國既然大力推動半導體自研，是否還有必要用稀土換取美國開放？他指出「這樣反而會打擊剛起步的本土廠商」，認為中國的長遠戰略更傾向自主，不一定急於與美國交換晶片技術。此番觀點引來眾多回應，有人認為仍有談判空間，也有不少人認為這是中美實力與時間的拉鋸戰。

該網友指出，中國已在光刻機與晶片自製技術上投入多年，雖然目前尚未與西方技術匹敵，但替代方案逐漸成形。他認為，美方祭出晶片禁令本意在掐住中國科技脈絡，但中國若以稀土換取解禁，等同否定自己過去自研努力，質疑這是否符合中國的戰略思維。原PO也認為，美方壓力或許更大，畢竟軍工產業對稀土依賴更甚。

部分網友認同中國會扣住稀土當作談判籌碼，直言「換解除光刻機限制才是重點」、「美國要怎麼換稀土才對」、「現在時間站在中國這邊」。還有網友補充，中國能靠政策扶植半導體發展，但美國一旦稀土斷供，從軍武雷達到電動車產業都將受限，更形容「美國沒稀土，可能只能回去搞農耕了」。

另一派網友則認為中國終究還是有意爭取高階技術與市場，不會排除交換晶片解禁的可能，「有稀土就有籌碼，能進口EUV機台也能拿來逆向工程」、「短期有缺，長期才談自製」、「不提供技術反而會加速中國自產，美國現在是在賭時間」。還有人直指「美國封鎖中國晶片，中國報復封稀土，這只是雙方角力的對等行為」。

也有不少網友從政治層面出發，將焦點放在川普對中政策，認為這場博弈不單純為晶片與稀土交易，而是影響全球科技與軍事平衡的長期對抗。有網友形容「美國打晶片牌，中國打稀土牌，看誰先受不了」、「這是供應鏈的報復，等美國火燒屁股時什麼條件都會吞下去」、「川普當年對中出招太快，這波反噬來了」。

另有網友延伸話題至台灣、軍武與建交問題，認為美中對峙下，台灣也成為潛在籌碼之一。「光刻機、晶片技術、台灣，一起拿去換稀土？」、「只要美國敢建交，中國絕對全面掐斷」、「中國這次出手，就是堵死軍民兩用技術供應」。也有網友提醒，稀土不是只有開採，精煉與環保門檻高才是中國掌握優勢的根本，美國即便有礦藏，也需數年投入才能替代。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 美中 稀土 川普 PTT

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