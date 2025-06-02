川普終究會跪？嗆完中國還是得打給習近平 遭酸爆：TACO每天熱線等回電

美中貿易戰話題再起，美國總統川普日前在自家平台「Truth Social」發文，抱怨中國違反臨時貿易協議，強調「當好人到此為止」，但話鋒一轉又表示「相信自己會與習近平通話」，希望透過直接溝通化解問題。這番發言引爆PTT網友群嘲，不少人直指川普「嘴巴硬、膝蓋軟」，上演經典「TACO」行徑（Trump Always Chickens Out）。

PTT論壇貼文以「川慫發狠話後，又軟了」為開場，直指川普嘴上喊得兇，實際又要聯繫中國協商。不少網友已習慣他的「關稅喊高、再來談判」模式，嘲諷「川寶早晚都要跪，可能還沒買夠」、「保安！可以讓人這樣跪了又跪嗎」、「熱線還沒打嗎？人家都在等電話了」。

更有人整理出「每日一字」TACO，即「Trump Always Chickens Out」，直譯「川普永遠會縮」。還有人補刀「這不是假球，這是來回收割韭菜」、「放羊的總統還有人信嗎」、「嘴巴說不當好人，身體卻很誠實」。

川普重啟關稅大戲，再度證明他擅長「用關稅逼你來談判，再用談判自誇政績」。但這一回對上的是掌握稀土資源的中國，在晶片與稀土互相牽制下，美中雙方都不敢撕破臉。

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