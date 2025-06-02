快訊

濫用公務車監院道歉！ 李鴻鈞：3監委移送紀律委員會

注意！華碩路由器全球逾9千台遭入侵「重開機沒用」 用戶快做1事自保

勇敢實踐孩子人生中第一趟出走 幼兒園吹起畢旅過夜風

發放近千元熊大杯！華南金（2880）紀念品可愛又實用 6/2起開放領取

聯合新聞網／ 綜合報導
華南金2025股東會將於6月13日登場，紀念品為LINE FRIENDS熊大不鏽鋼杯＋造型吊飾組，圖為各地兌換據點資訊，股東可依通知書指示前往領取。華南金控／提供
華南金2025股東會將於6月13日登場，紀念品為LINE FRIENDS熊大不鏽鋼杯＋造型吊飾組，圖為各地兌換據點資訊，股東可依通知書指示前往領取。華南金控／提供

華南金控（2880）今年股東會紀念品再度引發話題，宣布將發放市值近千元的「LINE FRIENDS熊大不鏽鋼杯+造型吊飾組」，不僅造型吸睛、實用度高，且不限持股張數，連零股股東也能領取，預料將掀起新一波兌領熱潮。

這場股東會將於6月13日舉行，當日早上8點半起開放報到，現場親自或委託出席者皆可領取紀念品。未出席者也可選擇其他方式領取，自6月2日至6月13日（週一至週五），攜帶填妥資料的股東會通知書第二聯，即可至全台華南永昌證券40個據點兌換；完成電子投票（5月14日至6月10日）者，亦可依各自券商規定辦理領取。惟若透過委託徵求人領取，則須持股至少1張（1,000股）以上

今年這款不鏽鋼杯結合熊大造型吊飾，不僅可愛吸睛，也兼具環保實用，吊飾還能作為吸管套使用，趣味度升級。華南金強調，凡在4月14日（含）前完成過戶登記的股東，皆具領取資格。

近年來，華南金控紀念品選擇持續主打實用與療癒風格，歷年如「卡娜赫拉陶瓷保鮮盒」、「SNOOPY如意碗組」、「法國樂美雅餐盤」、「樂扣保鮮盤」等，都曾受到股東好評。今年搭上LINE FRIENDS風潮，可望再度成為討論焦點。

2025年華南金股東會紀念品領取地點一覽。（圖／取自華南金公告）
2025年華南金股東會紀念品領取地點一覽。（圖／取自華南金公告）

股東可留意股東會通知書內容，選擇最便利的方式領取這份可愛實用的年度好禮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

華南金 股東會 紀念品 熊大

延伸閱讀

00918最新季配息數字0.7元！阿格力「通過時間考驗」：股災至今績效第一

00713配息縮水全網看傻！苦主嘆：投資1年績效跟定存一樣

00919、0056配更高為何還選00878？達人：為月月配且如盾牌兼具防禦

00919再配0.72元挑戰度明顯提高！有可能落在0.65至0.7塊區間？

相關新聞

發放近千元熊大杯！華南金（2880）紀念品可愛又實用 6/2起開放領取

華南金控（2880）今年股東會紀念品再度引發話題，宣布將發放市值近千元的「LINE FRIENDS熊大不鏽鋼杯+造型吊飾組」，不僅造型吸睛、實用度高，且不限持股張數，連零股股東也能領取，預料將掀起新一

歐洲不怕關稅？老謝一喊「歐股創高」網卻喊崩：轉折王準備發威

財信傳媒董事長謝金河29日於臉書發文指出，川普對歐洲祭出高達50%對等關稅，歐洲股市卻「不怕反漲」，更在德國領軍下頻創新高，並點名希臘、西班牙、愛爾蘭等多國市場持續奔馳。PTT網友轉貼新聞後感嘆「老謝笑看川普關稅，動作越大，美國越偉大不起來」，不少人戲稱「歐洲完了」、「又來了，轉折之王出手」，認為謝金河這番喊多歐洲的舉動可能反而是反指標訊號，甚至可能導致歐股下跌。

升值央行也是「喪事喜辦」？台幣強升惹議 網酸：又來基本面這套

在央行強調台灣「基本面佳、購買力提升」之際，新台幣今年已升值9.53%，但此番說法卻在PTT引爆熱烈討論，民眾質疑政府「怎樣都能贏」。 根據中央銀行資料，截至5月29日，新台幣兌美元今年來已升值

關稅違法有轉圜餘地？網憂「川普要幹大事」：本週股市會很劇烈

美國國際貿易法院於5月29日裁定，川普總統先前祭出的全面關稅措施違法，強調其引用緊急法所施行的對多國關稅，已逾越總統職權範圍，要求白宮在10天內啟動正式停止程序。然而，高盛隨即發表報告指出，川普政府仍握有四項貿易工具，包括美國貿易法第122條、第301條調查、1930年貿易法第338條與232條款，足以繞過此次司法挑戰，繼續對進口商品徵收關稅，引發網友高度關注未來局勢變化。

黃仁勳賣股套現254億！網猜「高檔出貨訊號」：股市要震盪了

輝達（NVIDIA）日前公布財報表現亮眼，執行長黃仁勳隨即提交售股計畫，預計今年內將賣出600萬股、約新台幣254億元。這則新聞引發PTT網友熱議，PTT直指此舉對台美股市與匯市影響深遠，尤其輝達概念股未來走勢更需緊盯。

川普嗆中國「徹底違反協議」！TACO又發作了…禮拜一還要崩？

中美90天關稅停火協議才剛上路兩週，美國總統川普就翻臉開嗆：「中國完全違反協議，我不當好人了！」這段發言在他自家平台 Truth Social 發出後，立刻引爆PTT網友吐槽潮。有人冷笑「川普好人梗又

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。