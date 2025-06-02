發放近千元熊大杯！華南金（2880）紀念品可愛又實用 6/2起開放領取

華南金控（2880）今年股東會紀念品再度引發話題，宣布將發放市值近千元的「LINE FRIENDS熊大不鏽鋼杯+造型吊飾組」，不僅造型吸睛、實用度高，且不限持股張數，連零股股東也能領取，預料將掀起新一波兌領熱潮。

這場股東會將於6月13日舉行，當日早上8點半起開放報到，現場親自或委託出席者皆可領取紀念品。未出席者也可選擇其他方式領取，自6月2日至6月13日（週一至週五），攜帶填妥資料的股東會通知書第二聯，即可至全台華南永昌證券40個據點兌換；完成電子投票（5月14日至6月10日）者，亦可依各自券商規定辦理領取。惟若透過委託徵求人領取，則須持股至少1張（1,000股）以上。

今年這款不鏽鋼杯結合熊大造型吊飾，不僅可愛吸睛，也兼具環保實用，吊飾還能作為吸管套使用，趣味度升級。華南金強調，凡在4月14日（含）前完成過戶登記的股東，皆具領取資格。

近年來，華南金控紀念品選擇持續主打實用與療癒風格，歷年如「卡娜赫拉陶瓷保鮮盒」、「SNOOPY如意碗組」、「法國樂美雅餐盤」、「樂扣保鮮盤」等，都曾受到股東好評。今年搭上LINE FRIENDS風潮，可望再度成為討論焦點。

2025年華南金股東會紀念品領取地點一覽。（圖／取自華南金公告）

股東可留意股東會通知書內容，選擇最便利的方式領取這份可愛實用的年度好禮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。