升值央行也是「喪事喜辦」？台幣強升惹議 網酸：又來基本面這套

在央行強調台灣「基本面佳、購買力提升」之際，新台幣今年已升值9.53%，但此番說法卻在PTT引爆熱烈討論，民眾質疑政府「怎樣都能贏」。

根據中央銀行資料，截至5月29日，新台幣兌美元今年來已升值9.53%，央行強調是台灣經濟體質強、GDP成長率優於歐美亞國所致。對於市場傳言及匯率劇烈波動，央行呼籲「評論人員勿臆測、出口廠商勿過度反應」，並再度強調新台幣匯率由市場供需決定，必要時央行會維穩。

央行也指出，國際熱錢短期移動是關鍵因素之一，2024年台灣資本流動為商品貿易的19.3倍，影響巨大。針對川普時代傳聞中的「海湖協議」，央行援引美方聲明否認刻意操作美元走貶。

不少網友無法接受央行將台幣升值歸因於「基本面佳」，質疑過去台幣貶到33元時也是同樣說法，是否無論升貶都能自圓其說。

有留言諷刺「遙想當年台幣33元也是說體質好，現在29也說基本面好」、「出口導向國家在吹自己幣值升了很棒= =」、「升值是基本面好、貶值利於出口，也是基本面好，永遠都在贏」。更有網友直接開酸「喪事喜辦」、「吃大便」、「央行可考慮辦個徵文比賽，題目就叫『基本面佳』」、「不管發生什麼，基本面都可以端出來吃」。

針對央行強調購買力提升，有網友反問生活中根本感受不到匯率升值的好處，「東西有降價嗎？何來購買力提升」、「香蕉鳳梨都買不起了」、「iPhone有比較便宜嗎？」還有人酸說「那匯率升到1比13吧，購買力爆表」、「謝謝黨讓我從Amazon買更爽」，整體言論透露出對政策話術與現實落差的高度不信任。

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