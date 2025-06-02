關稅違法有轉圜餘地？網憂「川普要幹大事」：本週股市會很劇烈

美國國際貿易法院於5月29日裁定，川普總統先前祭出的全面關稅措施違法，強調其引用緊急法所施行的對多國關稅，已逾越總統職權範圍，要求白宮在10天內啟動正式停止程序。然而，高盛隨即發表報告指出，川普政府仍握有四項貿易工具，包括美國貿易法第122條、第301條調查、1930年貿易法第338條與232條款，足以繞過此次司法挑戰，繼續對進口商品徵收關稅，引發網友高度關注未來局勢變化。

根據高盛分析，法院此次判決雖對川普政府是一大打擊，但實際上不會改變美國對主要貿易夥伴的施壓策略。報告指出，第122條不須經過調查程序，是最快重啟關稅機制的方式之一，甚至可能在短期內將目前被擋下的10%全面關稅轉為15%，但其時效僅有150天，後續仍需國會介入決策。而其他如301條款調查則需數週鋪陳，232條與338條則可針對國安風險與歧視美國行為發動懲罰性關稅。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「不知道川普會不會又開始幹大事？相信下週股市波動一定非常劇烈，比死魚盤有趣多了」。

對此網友紛紛表示「大場面又要來了」、「川普說你歧視你就歧視」，更有網友直言「可以吧，他說台灣搶走晶片都講得出來」，點出川普政府施政風格的不確定性與主觀性。部分留言諷刺「作弊被抓還能說我有別招」、「亂搞最爽」，甚至笑稱「還有一個工具是truth social」，嘲諷川普另類操作手法。

不少人認為川普的操作恐將引發新一輪國際爭議，「最高可以課50%？」、「這波川普再亂幹，真的要開戰了吧」，也有網友憂心股市波動表示「這次端午變盤穩了」、「這週大腸麵（大跌）要來了，總比死魚盤好玩」。對於是否真能落實這些工具，也有人質疑「這些手段真的能繞過國會嗎？最後還不是要進議場表決」、「說穿了還是要看國會態度」。

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