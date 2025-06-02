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歐洲不怕關稅？老謝一喊「歐股創高」網卻喊崩：轉折王準備發威

聯合新聞網／ 綜合報導
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照片
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照片

財信傳媒董事長謝金河29日於臉書發文指出，川普對歐洲祭出高達50%對等關稅，歐洲股市卻「不怕反漲」，更在德國領軍下頻創新高，並點名希臘、西班牙、愛爾蘭等多國市場持續奔馳。PTT網友轉貼新聞後感嘆「老謝笑看川普關稅，動作越大，美國越偉大不起來」，不少人戲稱「歐洲完了」、「又來了，轉折之王出手」，認為謝金河這番喊多歐洲的舉動可能反而是反指標訊號，甚至可能導致歐股下跌。

川普近日推動對等關稅，引發全球金融市場動盪，但歐洲股市反應冷靜，甚至持續上攻。謝金河指出，與過去歐債危機相比，如今希臘股市從低點420點反彈至近1880點，西班牙股市也從5824點漲至14368點。他認為歐洲正走向財政擴張路線，德國取消財政煞車、提高債限與軍費，與美國的撙節路線形成對比，更突顯美國潛在問題。

一名網友在PTT發文直言「歐洲被課50%關稅也沒在怕」，甚至呼籲「台灣人不用怕」，但這番正面評論卻在留言區引爆另類風潮，眾多網友一致開酸「丸子發功，歐洲GG」、「老謝一喊，歐股就跌」，封其為「真‧轉折之王」。有人貼圖調侃，有人直言「歐洲88」、「他講什麼我就放空什麼」，形容其發言如神秘力量再臨。

也有網友從技術層面質疑老謝觀點，指出「德指高點到現在已跌五百點」、「希臘、西班牙漲多也該修正」，強調歐洲股市回檔是正常反應，並非一路看多。另有網友直言「這咖真的超反指標」、「之前吹日本，結果日債就爆」，對其預測準確度抱持高度懷疑。

除了反指標論點，不少人更針對謝金河個人進行揶揄與批評，有人稱其為「國師自居」、「河谷雙煞之一」，也有留言稱「老謝又來開FB法會了」、「連歐盟都得保重了」。甚至有網友挖苦其社群操作：「這咖還會刪留言，真的玻璃心」、「噓一次救台灣」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 謝金河 美國 川普 對等關稅 反指標 PTT

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