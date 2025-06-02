黃仁勳賣股套現254億！網猜「高檔出貨訊號」：股市要震盪了

輝達（NVIDIA）日前公布財報表現亮眼，執行長黃仁勳隨即提交售股計畫，預計今年內將賣出600萬股、約新台幣254億元。這則新聞引發PTT網友熱議，PTT直指此舉對台美股市與匯市影響深遠，尤其輝達概念股未來走勢更需緊盯。

輝達在2026會計年度第一季財報優於預期，惟第二季展望略遜市場預估。黃仁勳表示，中國約5000億美元AI晶片市場幾乎關閉，受美國出口限制影響甚鉅。儘管如此，市場仍因第一季成績佳而激勵股價走揚，黃仁勳也被披露將依預先申報制度（10b5-1）陸續賣出股票。

一名網友在PTT發文直言，這項售股計畫可能預示黃仁勳對後市已有判斷，無論是輝達本身或其在台供應鏈的相關概念股，未來都可能連動波動。該網友呼籲投資人密切關注後續盤勢變化，並強調「輝達概念股布局更是重中之重不可輕忽」。

不少網友隨即跟風留言，有人認為這是「高檔出貨」的訊號，戲稱「刀法俐落」、「大個的要來了」、「又來出貨了」。也有網友將新聞連結到近年市場慣性，提到「每次黃仁勳來台灣後就賣股票」、「這是繳稅例行操作」，甚至以「來夜市吃水果、逛墾丁」調侃，諷刺台灣物價之高。

也有一派網友認為消息不必過度反應，指出「才賣不到1%，影響有限」、「10b5-1計畫早就公告了」、「這只是正常資產調節」，他們提醒市場勿被情緒牽動，呼籲理性看待新聞背後的制度與背景，不要以「老黃賣股=崩盤」作為唯一投資依據。

另有部分網友延伸至宏觀趨勢與輝達未來發展，認為賣股行為未必等於不看好，「他每年都賣」、「之前賣完還漲了一倍」，也有人討論股東稀釋與高管持股比例調整的重要性，並引用歷史資料佐證，強調消息需與技術線型、整體大盤結構綜合研判。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。