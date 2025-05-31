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川普嗆中國「徹底違反協議」！TACO又發作了…禮拜一還要崩？

聯合新聞網／ 綜合報導
川普30日凌晨突發文轟中方「徹底違反協議」，怒喊不再當好人。(路透)
川普30日凌晨突發文轟中方「徹底違反協議」，怒喊不再當好人。(路透)

中美90天關稅停火協議才剛上路兩週，美國總統川普就翻臉開嗆：「中國完全違反協議，我不當好人了！」這段發言在他自家平台 Truth Social 發出後，立刻引爆PTT網友吐槽潮。有人冷笑「川普好人梗又來了」、「小丑又發作」，也有人警告下週股市恐怕不妙。

中美雙方先前在日內瓦達成90天暫緩關稅協議，雙方大幅下修稅率，帶動市場反彈。不過，美國聯邦法院於29日裁定川普部分關稅措施違憲，財長班森特也坦言談判進展「略有停滯」。川普隨即於30日凌晨發文，指控中國「徹底違反協議」，強調自己「不想再當好人」，暗示可能升高貿易衝突。中國尚未回應，但美股已因川普發言出現下挫，市場擔憂下週一全球股市再現動盪。

網友開酸川普又上演「TACO（註*）發作」劇本，紛紛留言嘲諷：「\TACO/」、「川普：我不當好人啦 JOJO」、「川寶又佈好空單了」、「Wah! It's TACO time!」、「TACO就TACO」，整體氣氛戲謔，對川普「好人宣言」毫無信任感。

也有不少人看穿套路，冷靜分析：「其實是被法院宣告違憲了 在找台階下了 笑死」、「記得下去要進場阿 大家別再笨了」、「這是第幾次禮拜五放消息，然後禮拜一有台階下？」「沒人理這個小丑 急了」、「你是好人也是個壞人，分得夠狠你才有機會轉身」，質疑川普聲明只是為了掩飾政治與市場操作失敗。

備註：「TACO」是網友對川普的戲稱，意思是「Trump Always Chickens Out」（川普總是退縮）。這個綽號用來形容他常常先放話強硬，最後卻臨時讓步、改口或延後執行，讓人覺得只是「嘴巴硬、身體軟」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 美國 川普

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