快訊

「阿積電」傳進軍中東！網友炸鍋：沙丘台積電、高雄阿蓮要噴？

柯建銘代中選會預告？發文「7月26日、8月23日」罷免投票

就是現在！快去取「午時水」…命理師曝：端午5大轉運妙招

阿積電傳進軍中東！網友炸鍋：沙丘台積電、高雄阿蓮要噴？

聯合新聞網／ 綜合報導
傳台積電考慮進軍阿聯 PTT熱議炸鍋。（路透）
傳台積電考慮進軍阿聯 PTT熱議炸鍋。（路透）

彭博報導指出，台積電正評估是否在阿聯酋建先進晶片廠，並已與川普政府官員討論。消息曝光後，PTT瞬間爆量回應，有人笑稱「沙丘台積電」，也有人直呼「阿積電來了」、「阿蓮房價噴出」，甚至歪樓問「高雄阿蓮是不是要先買一戶？」

事件重點整理

彭博引述知情人士指出，台積電正評估於阿聯建設超大型晶圓廠（gigafab），與亞利桑那六廠規模類似。

磋商早在拜登任內啟動，近期與美方中東特使與當地投資機構MGX重啟對話。

成案與否仍取決美國態度，即使確認，也需數年後才能動工。

編輯推薦

阿聯擁有土地、資金、能源，但缺乏半導體產業人才，未來勢必倚重外籍勞工與技術轉移。

網友興奮喊出「阿積電」、「阿蓮房價噴出」、「真 沙丘台積電」、「聯積電 啟動！」，甚至有人直呼「世界的GG」，對於台積電可能插旗中東，打造新一座晶圓基地感到期待，戲稱「石油王開金手指，沙子現挖免運」。

也有網友潑冷水指出「沒人才，建廠有屁用」、「正阿拉伯人有錢到不用工作好嗎」、「頭頂頂塊布 全球我最富 輪班？假賽！」質疑聲則更直接「半導體很耗水耶，確定要在那邊玩？」「就算建好了，沒有上下游相關產業鏈也沒用」，提醒這不只是蓋工廠而已，能否長久營運才是重點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 川普 台積電 半導體 中東

延伸閱讀

川普喊話鋼鐵稅衝50％ 大成鋼被點名：禮拜一發財？

三峽肇事駕駛若死亡不代表沒責任！蘇家宏律師：遺產還是能賠償

00918本季預估配息再來0.7元！分散型高股息代表、6/18為最後買進日

00919下周一才會宣布預估配息？00918照「過往習慣」會今天傍晚！

相關新聞

阿積電傳進軍中東！網友炸鍋：沙丘台積電、高雄阿蓮要噴？

彭博報導指出，台積電正評估是否在阿聯酋建先進晶片廠，並已與川普政府官員討論。消息曝光後，PTT瞬間爆量回應，有人笑稱「沙丘台積電」，也有人直呼「阿積電來了」、「阿蓮房價噴出」，甚至歪樓問「高雄阿蓮是不

川普喊話鋼鐵稅衝50％ 大成鋼被點名：禮拜一發財？

美國總統川普再出招，宣布將鋼鐵進口關稅從25%一口氣拉高至50%，聲稱要保護美國工人、減少對中國依賴。此舉引爆PTT討論，不少網友鎖定「大成鋼」，直呼是否就是下一檔「噴出王」。 川普在賓州高調宣

川普關稅政策遭法院駁回！網熱議「跪舔白做了」：台積電白送？

美國聯邦法院28日重挫川普政府關稅政策，裁定其援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球商品課稅「違法」，PTT網友分享新聞表示，川普在未經國會授權下實施關稅的行為已遭法院全面否定，包括其針對芬太尼及其他商品的徵稅也須暫停，引來網友熱議「鬧劇一場」、「這樣我們還送什麼台積電？」、「中國爽翻了」。

美企擬將關稅轉嫁消費者！他盲猜「準備降息」：通膨會銷聲匿跡

Fed會議紀要指出美國企業計劃將川普的關稅成本轉嫁至消費者，PTT網友熱議，「隨著今天法院封殺關稅之後，是否通膨也會跟著銷聲匿跡？那不降息的風向是否會轉向？」此番評論引發熱烈討論，網友一方面質疑川普政策的可行性，另一方面也對未來通膨及利率走勢表示擔憂，有人更直言「當然會轉嫁，不然要企業自己吞嗎？」、「這根本是消費稅」。

馬斯克將離開川普政府！網熱議「快回來做機器人」：TSLA準備起飛？

特斯拉執行長馬斯克在社群平台X上發文宣布，自己作為「特別政府僱員」的任期即將結束，感謝總統川普給予機會協助減少政府浪費支出。此文曝光後迅速在PTT引發熱議，PTT網友以「馬斯克即將離開川普政府」為題發文分享消息，引來鄉民各種反應，有人歡呼「該回來做老婆機器人了！」也有人揶揄「趁還能好聚好散的時候趕快散」，更有特斯拉股東大膽喊話「股價不得五百八百我不跟」。

林伯豐挺黃仁勳力倡核電 網熱議「AI島不能缺電」：連美債也被偷臭

輝達執行長黃仁勳公開力挺台灣投資核能，引發政商界關注。三三會理事長林伯豐28日也聲援黃仁勳，直言「台灣不缺電，但會停電」是最大笑話，主張為發展AI，核電非做不可。PTT網友轉貼相關新聞指出，林伯豐認為發展AI與能源密不可分，並指出過去郭智輝、童子賢都曾發聲卻被冷處理，直言「現在老黃一喊，大家跟著跳出來？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。