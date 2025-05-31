阿積電傳進軍中東！網友炸鍋：沙丘台積電、高雄阿蓮要噴？
彭博報導指出，台積電正評估是否在阿聯酋建先進晶片廠，並已與川普政府官員討論。消息曝光後，PTT瞬間爆量回應，有人笑稱「沙丘台積電」，也有人直呼「阿積電來了」、「阿蓮房價噴出」，甚至歪樓問「高雄阿蓮是不是要先買一戶？」
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彭博引述知情人士指出，台積電正評估於阿聯建設超大型晶圓廠（gigafab），與亞利桑那六廠規模類似。
磋商早在拜登任內啟動，近期與美方中東特使與當地投資機構MGX重啟對話。
成案與否仍取決美國態度，即使確認，也需數年後才能動工。
阿聯擁有土地、資金、能源，但缺乏半導體產業人才，未來勢必倚重外籍勞工與技術轉移。
網友興奮喊出「阿積電」、「阿蓮房價噴出」、「真 沙丘台積電」、「聯積電 啟動！」，甚至有人直呼「世界的GG」，對於台積電可能插旗中東，打造新一座晶圓基地感到期待，戲稱「石油王開金手指，沙子現挖免運」。
也有網友潑冷水指出「沒人才，建廠有屁用」、「正阿拉伯人有錢到不用工作好嗎」、「頭頂頂塊布 全球我最富 輪班？假賽！」質疑聲則更直接「半導體很耗水耶，確定要在那邊玩？」「就算建好了，沒有上下游相關產業鏈也沒用」，提醒這不只是蓋工廠而已，能否長久營運才是重點。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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