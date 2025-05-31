阿積電傳進軍中東！網友炸鍋：沙丘台積電、高雄阿蓮要噴？

特斯拉執行長馬斯克在社群平台X上發文宣布，自己作為「特別政府僱員」的任期即將結束，感謝總統川普給予機會協助減少政府浪費支出。此文曝光後迅速在PTT引發熱議，PTT網友以「馬斯克即將離開川普政府」為題發文分享消息，引來鄉民各種反應，有人歡呼「該回來做老婆機器人了！」也有人揶揄「趁還能好聚好散的時候趕快散」，更有特斯拉股東大膽喊話「股價不得五百八百我不跟」。

2025-05-30 11:16