川普喊話鋼鐵稅衝50％ 大成鋼被點名：禮拜一發財？

美國總統川普再出招，宣布將鋼鐵進口關稅從25%一口氣拉高至50%，聲稱要保護美國工人、減少對中國依賴。此舉引爆PTT討論，不少網友鎖定「大成鋼」，直呼是否就是下一檔「噴出王」。

川普在賓州高調宣布鋼鐵關稅加倍，還保證「不裁員、不外包、每人發5000美元獎金」，誓言重振美國製造。他也提到美國鋼鐵公司與日本新日鐵將投資140億美元，但細節未明。

儘管鋼鋁稅未受到現行訴訟限制，但這波喊話已引發市場情緒波動。川普還指控中國違反停戰協議，未解除非關稅壁壘；中方則冷處理、未正面回應。

網友興奮喊出「大成鋼要重返榮耀嗎」、「手上百張大成鋼，這波不賺說不過去」、「鋼鐵類股全麵噴噴！」，甚至有人直言「川普一口氣拉高鋼鐵股，爽爆」，期待川普關稅政策點燃鋼鐵股新行情。

也有網友潑冷水指出「大成鋼早就轉型做鋁了，這個題材影響不大」、「上次也是喊一喊，過幾天就延後90天」、「不裁員還發獎金？誰出錢？」質疑聲則更直接「沒有產能只課關稅，有屁用」、「又在亂搞，結果還不是打到自己加工業」、「鋼鐵稅合法？是啦，但效益在哪」、「說中國違約也不講細節，根本找藉口炒作」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。