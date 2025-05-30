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林伯豐挺黃仁勳力倡核電 網熱議「AI島不能缺電」：連美債也被偷臭

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳。路透
輝達執行長黃仁勳。路透

輝達執行長黃仁勳公開力挺台灣投資核能，引發政商界關注。三三會理事長林伯豐28日也聲援黃仁勳，直言「台灣不缺電，但會停電」是最大笑話，主張為發展AI，核電非做不可。PTT網友轉貼相關新聞指出，林伯豐認為發展AI與能源密不可分，並指出過去郭智輝、童子賢都曾發聲卻被冷處理，直言「現在老黃一喊，大家跟著跳出來？」

林伯豐在三三會例會中表示，佩服黃仁勳敢於正面談論核能，建議政府應從「非核家園」轉向「低碳家園」，強調穩定供電、合理電價與淨零碳排需倚賴核電。他提到《核子反應器設施管制法》修正案已通過，呼籲重啟核一、核二、核三延役程序，同時也點出台電累計虧損高達4660億元，核電是目前唯一可能改善財務困境的途徑。

一名網友在PTT分享新聞並指出，林伯豐的發言凸顯台灣電力政策的尷尬處境，當前企業發展AI運算需求激增，電力基礎卻未見改善，許多政治性能源論述遭到現實打臉。除了能源議題外，林也批評台幣升值與成立主權基金應更審慎，建議避開美債，引發留言笑稱「不只挺核，連美債都被偷臭了」。

不少網友對林伯豐發言持肯定態度，認為他「總算說出實話」、「AI電力需求龐大，不可能靠太陽能或風電撐住」，也有網友指出「缺電是假議題，跳電才是問題」，認為台灣電網問題多年未解，才導致經常性供電不穩。此外，有人提到「韓國核電佔比達三成，台灣卻歸零」認為政策方向需要調整。

但也有不少網友持保留態度，指出「核廢料放哪？誰敢蓋新廠？」、「口號簡單，執行難上加難」。部分留言直指林伯豐「自己在中國廠區遇限電時都乖乖配合，現在才在台灣喊話有點雙標」。另有網友針對台灣核電停滯的社會氛圍表示，「講得再好也沒人敢收核廢料」、「擁核只是嘴砲」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃仁勳 美債 缺電 核電 核能 林伯豐 PTT

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