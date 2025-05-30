川普關稅政策遭法院駁回！網熱議「跪舔白做了」：台積電白送？

美國聯邦法院28日重挫川普政府關稅政策，裁定其援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球商品課稅「違法」，PTT網友分享新聞表示，川普在未經國會授權下實施關稅的行為已遭法院全面否定，包括其針對芬太尼及其他商品的徵稅也須暫停，引來網友熱議「鬧劇一場」、「這樣我們還送什麼台積電？」、「中國爽翻了」。

美國國際貿易法院裁定川普政府4月2日所發布的對等關稅措施違法，等同全面推翻其自上任以來架設的大部分關稅政策。法院指出，IEEPA未授權總統發動「全球性、報復性或涉及走私」的課稅命令，因此對相關政策發布永久禁令。該裁定暫停對中國30%、墨西哥與加拿大25%及大多數商品10%的關稅，但不影響依《貿易擴張法》第232條所課的汽車與鋼鋁關稅。

一名網友在PTT分享新聞時提到，法院認定川普錯誤引用IEEPA進行徵稅，並質疑川普以「芬太尼戰爭」為由向中墨加商品課重稅的正當性。此觀點引發網友延伸討論，有人嘲諷「川普亂搞終於被擋下」，也有人表示「司法總算出手」、「依法行政就是要這樣」。

針對裁決本身，多數網友認為這是對川普「濫權」的一次反制，有人直呼「瘋子亂政終於被踩煞車」、「法院幹得好」，也有人關注裁決是否會引發貿易協議重整與市場震盪。另有網友表示，「減稅法案怎麼辦？稅收來源都被砍了」，也有人指出「法院是中共同路人？」、「該不會高院又會翻案吧？」反映對美國政經走向的不安。

許多網友則聚焦在台灣立場，感嘆「送台積、升值台幣，結果都白做了」、「其他國家對抗，我們搶著跪」，甚至有人認為「美國自己退場，台灣還在原地等打臉」、「川普撈完就走，我們連人都沒撈到」。部分留言則諷刺「貿易戰還沒打完就GG了」、「川普想靠行政命令當皇帝嗎？笑死」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。