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馬斯克將離開川普政府！網熱議「快回來做機器人」：TSLA準備起飛？

聯合新聞網／ 綜合報導
馬斯克。 （路透）
馬斯克。 （路透）

特斯拉執行長馬斯克社群平台X上發文宣布，自己作為「特別政府僱員」的任期即將結束，感謝總統川普給予機會協助減少政府浪費支出。此文曝光後迅速在PTT引發熱議，PTT網友以「馬斯克即將離開川普政府」為題發文分享消息，引來鄉民各種反應，有人歡呼「該回來做老婆機器人了！」也有人揶揄「趁還能好聚好散的時候趕快散」，更有特斯拉股東大膽喊話「股價不得五百八百我不跟」。

根據馬斯克本人在 X 平台的發文，他的任期即將告終，並強調由其主導的「DOGE使命」將持續深化，成為政府運作的常態。雖然他未明說離任原因，但正值川普推動關稅與緊縮預算政策之際，這項人事變動引發外界諸多聯想。有媒體指出，川普上任後屢次出招打擊政府機構預算，馬斯克作為改革代表性人物，此時選擇離開，時機頗耐人尋味。

PTT網友針對馬斯克此舉展開評論，有人認為他此舉是「被川普利用完丟掉」、「趕快切割川普團隊才不會賠上特斯拉」，也有人戲稱「企業家眼光就是敏銳，沒用的東西不用久留」、「賺完下車」。不少人以「清算前朝官員」、「高歌離席」、「快逃啊」形容他的離職，更有人直接總結：「雙方都拿到想要的，可以閃人了。」

與此同時，馬斯克的動向也引起特斯拉股價相關討論。不少股民樂觀期待，認為他離開川普團隊後可專心投入特斯拉與機器人研發，留言如「TSLA要飛了」、「準備上月球」、「特特開噴」等層出不窮。也有人認為這波人事變動會為特斯拉注入信心，有助於拉回左派市場支持。

另一方面，也有網友提出冷靜觀察的聲音，提醒「政府特別僱員本就不能超過130天」、「這是早安排好的流程」，認為此次發文只是場面話，無需過度解讀。不少留言也指出「DOGE任務被當成政治操作工具」、「川普根本沒真心要改革」，呼籲應審慎看待雙方關係變化對科技與政治的影響力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

馬斯克 社群 特斯拉 川普 X PTT

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