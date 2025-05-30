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美企擬將關稅轉嫁消費者！他盲猜「準備降息」：通膨會銷聲匿跡

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。圖／美聯社
美國總統川普。圖／美聯社

Fed會議紀要指出美國企業計劃將川普的關稅成本轉嫁至消費者PTT網友熱議，「隨著今天法院封殺關稅之後，是否通膨也會跟著銷聲匿跡？那不降息的風向是否會轉向？」此番評論引發熱烈討論，網友一方面質疑川普政策的可行性，另一方面也對未來通膨及利率走勢表示擔憂，有人更直言「當然會轉嫁，不然要企業自己吞嗎？」、「這根本是消費稅」。

美國聯準會（Fed）5月6日至7日舉行會議，會後公布的紀要指出，美國企業可能將川普重啟的關稅政策成本部分或全部轉嫁至消費者。報導指出，川普重返白宮後陸續推出新一波關稅措施，導致金融市場動盪，儘管後續白宮與中國及英國達成部分協議，市場疑慮稍解，但通膨壓力依然存在，聯準會因此決定暫時維持基準利率不變。

一名網友在PTT分享新聞後感嘆，「隨著法院封殺關稅，是否也意味通膨壓力將隨之緩解？」進一步質疑聯準會是否會因此改變不降息的立場。此觀點引來不少回應，有人指出韓國央行已率先降息，暗示貨幣政策可能出現變化，也有人認為這類樂觀期待恐怕言之過早，因為成本轉嫁已是企業普遍策略，通膨恐難輕易解除。

針對企業是否會吸收關稅成本，絕大多數網友給予否定，有人嘲諷「這還要討論？當然是消費者買單」、「企業又不是慈善機構」，還有人表示這早就是「基本常識」，更直言「這不是早就知道的結果嗎」、「這就像變相的消費稅，誰會願意虧本賣」。

此外，川普也成為網友抨擊焦點，許多人以「川寶」、「川建國」調侃其政策荒謬，有人質疑「川普說中國會吸收成本，結果呢？」、「他要企業自己吞下來，當慈善家嗎？」甚至有人直言其政策是「包裝成良藥的毒藥」，認為最終仍由民眾埋單，對經濟毫無助益。

另有一派網友延伸至宏觀經濟影響，關心未來利率走向與通膨壓力，並引用「iPhone大漲價」、「台灣也常見轉嫁」等實例支持新聞觀點。部分網友則提醒留意資本支出與消費力變化，認為整體經濟局勢尚未明朗，應謹慎看待政策變化對市場的連鎖反應。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

通膨 聯準會 白宮 消費者 消費稅 川普 PTT Fed

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