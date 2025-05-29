膝蓋、腳痛問題直接好…離職真的治百病！存股哥：透過存股不再為五斗米折腰

大家都說離職治百病，自己體驗之後確實如此，以前覺得習以為常的事現在看起來都是在消耗自己的身心，職場鬼故事一大堆，反正懂得就懂，也多虧股息現金流，讓我有能力提早離開職場。

離職一個多禮拜我覺得最明顯的改變是睡眠品質變得很好，還在職場到的時候常常一天只睡5-6個小時，會有一種「明天又要上班的壓力在」，想著要趕快入睡結果越想越睡不著。

離開職場後睡眠品質大幅上升，雖然我還是喜歡夜貓作息，但一天都能睡滿8-9個小時，精神狀態明顯好了許多，連帶的效益是我覺得在練重訓的時候狀態也更好了一點。

再來是膝蓋痛、腳痛的問題也好了，這是做服務業常遇到的毛病，不知道是步態還是要久站，膝蓋痛之外腳踝關節也常常不舒服，發作起來也只能硬撐8小時，看醫生都是治標不治本，止痛藥吃完過沒多久症狀又復發。

經過這一週的復原，現在這個毛病已經根治，原來膝蓋不痛的感覺這麼舒服，離職對我來說確實是一帖有益身心的良藥，

再來就是經營自媒體的產量也直線上升，過去其實我已經很接近日更了，現在更新頻率可以更頻繁，而且也開了小號分享我的半退休生活日記，等於目前同時經營兩個自媒體帳號。

雖然少了正職收入，一年大概是50萬左右，不過我覺得用這50萬來交換自由的人生真的是非常值得，這一切當然是股息現金流給我的底氣，讓我擁有人生的選擇權。

當然不是在鼓吹大家都要以離職為目標，但如果你也曾經想過換一種生活方式，不再為「生存」而勉強自己，那我認為靠存股長投、打造現金流是你可以考慮的一條路。

也希望大家也能透過存股，不再為五斗米折腰，而是為了自己喜歡的事努力。

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