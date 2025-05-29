川普稱：不做T恤要做坦克、晶片 網酸爆「這不是大鍊鋼嗎？」

美國總統川普近日受訪時表示，推動高關稅並非為了讓美國生產T恤和襪子，而是希望發展坦克、晶片、電腦等高端科技與軍工產業。他更揚言對歐盟商品徵收50%關稅、對進口iPhone課徵25%稅率，但隨即鬆口表示可延至7月9日執行，引發PTT網友熱烈討論。

據《路透社》報導，川普強調關稅是為了重振美國軍事與高科技製造，他說：「我沒打算做T恤和襪子，我們想做的是軍事裝備、電腦和晶片，還有坦克和輪船。」他也支持財政部長貝森特曾言「美國不需要蓬勃發展的紡織業」，即使這引發美國紡織協會不滿。

此外，川普原本宣布將自6月1日起對歐盟課徵50%關稅，也揚言針對蘋果iPhone課25%稅，不過最新聲明改口表示實施時間可能延後至7月9日。

川普高喊要讓美國生產晶片、坦克與電腦，引發不少台灣網友高度警戒，認為這番話形同預告「半導體關稅勢在必行」，甚至有人直言「台積電50%毛利率被盯上」、「這會不會是壓垮台灣的最後一根稻草？」另一方面，他不屑T恤與襪子，堅持只做「高階製造」，也讓人嘲諷「翻譯：美國不做Hang Ten」、「還好川普不知道紡織也有科技含量」。

不少人對川普主打軍工復興也提出質疑，嘲諷「現在都無人機了，坦克要幹嘛」、「做坦克是要鎮壓內亂嗎？」甚至有人語帶雙關表示「做武器最好賺，最好還能兩邊一起賣」。

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