潤泰全（2915）EPS為13元股利卻僅2.5塊？夏綠蒂：仰賴南山人壽的雙面刃

潤泰全又出現投資人不滿股利的問題了

2024年每股盈餘13元，但股利只發2.5元，2022年更慘，發0元。

仰賴南山人壽的雙面刃

其實主因都差不多，都是因為高度仰賴轉投資的南山人壽的獲利。

而壽險業者長期部位多配置於美國公債，近期美債殖利率飆升而價格下跌，導致評價損失擴大。

這時候，南山人壽因金融資產評價損失導致淨值波動，潤泰全需依比例提列特別盈餘公積。

特別盈餘公積​

特別盈餘公積是從未分配盈餘移轉過去，對公司整體股東權益不會有影響。

只是財報上的數字移動...

但是未分配盈餘下降了，就會限制股利發放，才會出現高獲利低配息的情況。

所以整個邏輯是這樣：

美債價格下跌 → 南山人壽未實現損失增加 → 潤泰全持有南山人壽所以要針對南山人壽的未實現損失提列特別盈餘公積 → 潤泰全未分配盈餘下降 → 限制可發放的股利

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