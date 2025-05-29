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日鐵收購美鋼 美方設黃金股保主導！網酸「台積電既視感」：出錢當員工？

聯合新聞網／ 綜合報導
川普總統23日同意日本製鐵和美國鋼鐵之間的合作，並宣布美鋼公司將留在美國。圖為美鋼位於賓州布雷多克市的廠房。（美聯社） 美國聯合通訊社
川普總統23日同意日本製鐵和美國鋼鐵之間的合作，並宣布美鋼公司將留在美國。圖為美鋼位於賓州布雷多克市的廠房。（美聯社） 美國聯合通訊社

日本製鐵宣布將以每股55美元、總額149億美元（約新台幣4,779億元）收購美國鋼鐵（U.S. Steel），這起震撼性的跨國併購案原本引發美國朝野反彈，但在美方祭出「黃金股制度」、確保重大決策否決權後，交易案出現轉機。網友見狀不禁感嘆：「日本出錢，美國人當老闆，這買的是什麼寂寞？」

根據《路透社》報導，共和黨賓州參議員麥考密克證實，雙方將與美國政府簽署「國安協議」，未來美鋼董事會須由美籍人士占多數，執行長也須具備美國國籍，「黃金股」更讓美國政府可對董事人選、產能調整等重大決策行使否決權。此舉被視為保護美國國安與勞工利益的重要條件，有助併購案順利過關。

一名網友PTT分享這則新聞後指出，「拜登政府曾以國安理由封殺此案，現在卻因黃金股制度放行，真的是日本出錢，美國發大財」，並詢問這是否會對中鋼造成影響。他更感慨，雖然投資是日本做的，但經營權與就業利益卻完全保留給美國，「這算是創造美國就業，還是政治下的資本強權？」

其他網友留言炸鍋，不少人嘲諷「當美國人真的爽，出一張嘴就能當老闆」、「日本幫美國打工？」「錢我出，位你坐，還得照你指揮」，更有不少人直指「買這種併購案是買心酸的吧」，認為與其如此，不如乾脆不買。

也有網友聯想到台積電的美國建廠案，「這不就像台積電買Intel廠房、出技術、出錢，最後還得聽美國的」、「台積電的未來是不是也要這樣被安排？」此外，更有人用「資本主義的共產制度」、「鋼鐵界的聯合國」來形容這樁交易，形容荒謬程度「像是買來送人管」。

雖然有網友指出「這是為了確保未來政府訂單」或「避免美國政府卡關」，但多數留言仍對日本製鐵的併購策略感到不解：「美國市場就那麼值得付出經營權嗎？」、「有否決權的董事會，真正主導權還不是你說了算」，也有人質疑「等賺錢了，日本人會不會被趕走？」

面對美方嚴格保留主導權、日方卻無法完全掌控的情況，許多鄉民認為這已不是單純的商業交易，而是「經濟上的政治服從」、「外交下的經濟跪姿」。至於這場併購是否真能如川普所言「創造7萬個工作機會、挹注140億美元投資」，仍有待時間驗證。眼前的事實卻讓不少人直呼：「這種買法，根本花錢當員工！」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美鋼 美國 日本 川普 台積電 PTT

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