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庫克拒出訪中東惹怒白宮 挨罵假鬼假怪！網逆風反酸川普幼稚

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

蘋果執行長庫克因未隨美國總統川普出訪中東，引發政治風波。《紐約時報》報導指出，白宮原邀請多家美企高層同行，庫克卻選擇婉拒，疑似觸怒川普。川普在中東行程中數度公開點名庫克，甚至當場表揚輝達執行長黃仁勳「你來了，庫克沒來」，令矽谷與華府皆關注兩人關係是否破裂。

根據報導，川普此行走訪沙烏地阿拉伯、卡達與阿聯酋，強調美企與中東的合作關係。除了黃仁勳，與會的還有OpenAI的奧特曼、花旗范潔恩與超微的蘇姿丰等高層。在卡達更語帶火藥味地表示「跟庫克有點小問題」，並不滿蘋果計畫在印度建廠。不久後，川普於社群發文威脅對「美國以外製造的iPhone」課徵25%關稅，震撼市場。這項舉動被解讀為川普對蘋果祭出懲罰，且對庫克來說是一場外交失利。

一名網友在PTT發文表示，「庫克又在假鬼假怪，「黃仁勳、蘇姿丰、奧特曼都去了，就你不來，是要給川普洗臉嗎？」其他人紛紛留言「老黃聰明多了，知道中東市場誰說了算」、「這樣給川普洗臉，當然要還回去」。也有人質疑庫克的領導力，稱「庫克這幾年根本是巨頭裡最糟的CEO」、「沒有創新產品，還敢不去」，更有人感嘆「如果是賈伯斯在，應該會選擇正面迎戰川普」。

也有不少人緩頰認為蘋果與AI公司不同，「iPhone是消費型產品，中東大戶買不了幾百萬支」、「蘋果主力不在政商圈，去不去沒差」。但更多聲音指出，蘋果如今四面楚歌，App Store官司敗訴、AI技術落後、Vision Pro銷售不振，這次又惹怒總統，恐讓情勢雪上加霜。

此外，關稅話題也引起高度關注。有網友諷刺「庫克才讓中國組裝iPhone免稅成功，現在就被背刺」、「川普是皇帝在馴諸侯，庫克這次真的翻船了」。更有人直言，「如果iPhone真的漲價，美國選民會先反彈」、「制裁蘋果等於制裁美國消費者，川普敢嗎？」

儘管庫克承諾未來四年將在美投資5,000億美元、並於休士頓生產AI伺服器，川普仍不領情，重申「要賣美國，就該在美國生產」。不少網友揶揄「川皇威武」、「不聽話就制裁」，但也有人批評川普行為幼稚，「總統是小屁孩嗎？因為沒去就報復？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

蘋果 美國 庫克 川普 iPhone

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