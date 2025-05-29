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有壽險業考慮撤除配息⋯網瘋猜這3家！他憂成真後股價震盪

聯合新聞網／ 綜合報導
金管會亮數字：台幣升值1元 整體壽險業約有2千億損失。本報資料照片
金管會亮數字：台幣升值1元 整體壽險業約有2千億損失。本報資料照片

台幣近期強勁升值，不僅對科技業造成出口壓力，對壽險業更是重創。立委鍾佳濱於立院質詢指出，升值每1元將導致壽險業產生1,500至2,000億元匯損。金管會主委彭金隆則證實，目前已有一家壽險公司考慮撤除配息方案，引發市場高度關注。有網友在PTT發文表示：「台幣升值幅度大，不只科技業，壽險業影響更巨大」，並擔心若撤配息案成真，相關股價恐將出現劇烈震盪。

根據新聞內容，彭金隆指出，壽險業總計約有37兆元可運用資金，其中23兆元投資海外市場，扣除外幣保單，仍有15兆元可能涉及匯兌風險。雖然其中六成有避險措施，但仍有高達6兆元未避險資產，約折合2,000億美元。彭強調，目前壽險業發放股利已有審慎原則，就算帳面獲利達100元，也僅能發放約20%。而金控作為母公司，也可能因子壽險轉盈配息不足而面臨增資壓力。

針對此事，一名網友在PTT發文表示，壽險業長期面臨匯率風險問題，如今升值只是壓力浮上檯面。他表示，如果真的有公司宣布撤除配息，將直接影響投資人信心與高股息族群資金動能，市場勢必震盪劇烈，並感嘆壽險資產配置風險早就潛藏多時。

PTT鄉民則紛紛展開「猜猜樂」，留言直問「是哪一家？」、「不會是西瓜(指新光金)吧？」、「是不是最近被併購的那間？」市場一度聚焦於幾家常被點名的金控，包括西瓜金、大樹金與凱基金控。也有網友認為「西瓜本來就沒配息，不用撤」、「如果真不配，股價肯定崩盤」。

不少人對壽險資產管理策略表達不滿，「升值也賠、貶值也賠，到底是怎麼操作的？」、「都說資金有避險，為何還有2千億損失？」甚至有人諷刺：「乾脆改配美元，皆大歡喜」、「投資人只想要股利，不想管你財務操作」。

另有留言點出升值對ETF投資者的潛在衝擊，「ETF又要被殺了」、「高股息ETF接盤接到出事」、「下半年金控財報恐怕難看」。也有網友酸金管會「金黨會只會兩手一攤」、「政府抵不住壓力，讓散戶買單」。

部分網友試圖理性分析，「若貶值1元，等於可賺2千億，是否反向操作才是重點？」、「去年已經賺一兆，現在還不匯回來，是腦袋裝水嗎？」但整體情緒明顯偏向悲觀，擔心壽險與金控雙重壓力將在短期內引爆市場動盪。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 金管會 配息 彭金隆 壽險業 PTT ETF

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